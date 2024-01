Centenas de pessoas, a maioria cristã, prestigiaram a apresentação gospel no centro da cidade - Foto Secom/Divulgação

Publicado 22/01/2024 09:05

São João da Barra – Celebrar a Jesus por meio de uma diversidade cultural, foi a proposta do governo para o final de semana, contemplando moradores do município e visitantes com o “Adora São João da Barra”, na sede da cidade. A iniciativa da prefeita Carla Caputi reuniu centenas de pessoas, a maioria cristã.

O evento, inserido na programação do verão 2024 “Aqui me sinto feliz!”, marcou a noite de sexta-feira (19), com a banda gospel Som e Louvor apresentando sucessos, como ‘”Nunca foi sorte, sempre foi Deus”; “Ora que a vitória vai chegar”; e “De Janeiro a janeiro”.

Outra atração foi o cantor Miguel Barros. A família cristã sanjoanense vibrou e o vocalista da banda Som e Louvor, Jedson Aguiar, se entusiasmou: “É um projeto maravilhoso, no qual as pessoas vêm para a rua trazer a paz, trazer amor, uma palavra de conforto, libertação e alegria. Parabéns, Prefeitura de São João da Barra, por separar um dia desse verão pra gente estar aqui adorando”.

O projeto é organizado pela Secretaria Municipal de Turismo e Lazer; a programação será encerrada no dia dois de fevereiro, na praia de Grussaí, com a cantora Valesca Mayssa e o ministério de louvor da Povos Igreja Apostólica, abrindo a última noite do evento.

“Quero parabenizar a iniciativa do governo municipal, por dar oportunidade à família cristã de poder celebrar a Jesus e por essa diversidade cultural que acontece na nossa cidade”, comenta o pastor Max Fernandes, que estava prestigiando. “No estado laico, o governo proporciona a cultura para todos os povos, não se esquecendo do povo cristão”, realça. “o momento de fé e muita alegria”.