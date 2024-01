Fotógrafos concorrerão à premiação fazendo foto do cenário que inspirou o projeto - Foto Secom/Divulgação

Publicado 19/01/2024 21:47 | Atualizado 19/01/2024 21:59

São João da Barra – O pôr do sol às margens do Rio Paraíba do Sul, no centro histórico de São João da Barra (RJ) é o “pano de fundo” de um espetáculo de imagem e som, com apresentação do grupo Chorinho Nova Geração e espaço para os amantes da fotografia.

O cenário está no contexto do verão sanjoanense e define o projeto musical “Pôr do Sol no Cais do Imperador”, lançado nesta sexta-feira (19), às 17h, com desdobramentos programados para os próximos dias 26 de janeiro; dois e 16 de fevereiro.

“Os fotógrafos poderão concorrer a uma premiação de R$ 200 fazendo foto do cenário que inspirou o projeto, que é o pôr do sol às margens do Rio Paraíba do Sul, no centro histórico da cidade”, explica o secretário municipal de Turismo e Lazer, Edivaldo Machado orientando que, para participar, é necessário fazer a inscrição no dia e local do evento com a equipe da secretaria.

O interessado deve apresentar documento com foto e informar o Instagram, onde a foto será postada (no feed como publicação e nos stories da página inscrita), marcando os perfis @sjb.prefeitura, @sectur_sjb e com a hastag #sjbpordosol. “O participante deverá estar em um dos três dias no projeto, para a captura da imagem, que será confirmada pela equipe organizadora”.

A avaliação será feita por um fotógrafo profissional e o resultado divulgado no último dia do projeto: “É importante ressaltar que qualquer pessoa poderá participar do concurso. A ideia é incentivar o registro de um de nossos cartões postais mais bonitos e trazer a população para curtir o evento”, realça Edivaldo Machado.