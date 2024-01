As artesãs sanjoanenses tiveram seus trabalhos ressaltados pelo corpo de jurados - Foto Secom/Divulgação

As artesãs sanjoanenses tiveram seus trabalhos ressaltados pelo corpo de jurados Foto Secom/Divulgação

Publicado 08/01/2024 16:51

São João da Barra – Contribuindo para que as artesãs do município mostrassem seu trabalho, aumentando a geração de renda e incentivando a produção de artesanato, o governo de São João da Barra (RJ) realizou nesse domingo (7) a primeira edição do Concurso Look Artesanal. Vinte artesãs 20 artesãs concorreram a R$ 4.100 em premiação.

O evento, organizado pela Secretaria de Turismo e Lazer, aconteceu na Praça São João Batista, com apresentações de peças em crochê, macramê, pintura à mão, miçangas, biojoias, taboa e costura criativa.

A coordenadora de artesanato, Vânia Pantoja, avalia que a iniciativa foi um sucesso: “Sem o apoio do secretário Edivaldo Machado o concurso não teria acontecido, e mais uma vez a Secretaria de Turismo possibilitou que as artesãs sanjoanenses mostrassem seus trabalhos. Ela ressalta que o concurso contou com a participação de integrantes do Projeto Artesanato do município.

Vânia Pantoja assinala que o maior prêmio, de melhor look artesanal, foi divido entre o quarteto de crocheteiras Suely Machado, Andreia Monteiro, Patrícia Alvarenga e Edina Nunes, que produziu o vestido de noiva, e a artesã Suely Machado, pelo conjunto em crochê: “As duas peças receberam a mesma pontuação e cada produção recebeu R$ 1 mil”.

DEMAIS CATEGORIAS - Participaram do júri: professora de artesanato Thais Paes; Tárcita Machado, empresária de bijuterias; Manoela Lima, empresária de vestuários; Christiane Caetano, gerente do Sesc Grussaí; e digital influencer Yole Mesquita. “Cada artesã recebeu, no ato da inscrição, R$ 100 de ajuda de custo para a produção das peças”, informa a coordenadora.

De acordo com informação da Secretaria de Comunicação (Secom), na categoria Acessório, Édina Nunes ficou em primeiro lugar e ganhou R$ 400, Joice Nerio, na segunda colocação, levou R$ 300, e a terceira colocação ficou com Ivone Flores, que recebeu R$ 200.

“Em Vestuário, a primeira colocada foi Ilza Santos, que ganhou R$ 500; em segundo lugar, o quarteto de crocheteiras ficou com o prêmio de R$ 400, e Sandra Dias, na terceira colocação, recebeu R$ 300”, acentua a Secom concluindo: “Além da premiação em dinheiro, as artesãs receberam uma placa pela participação no evento”.