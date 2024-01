O Centro Cultural Narcisa Amália fica na Rua Barão de Barcelos, no centro da cidade - Foto Secom/Divulgação

O Centro Cultural Narcisa Amália fica na Rua Barão de Barcelos, no centro da cidade Foto Secom/Divulgação

Publicado 02/01/2024 16:36

São João da Barra – Um dia após as festividades pela virada do ano, o governo de São João da Barra (RJ) anuncia a programação para os concursos de Rei Momo, Rainha, Musa, Mascarados e Dominós do carnaval. A organização é da Secretaria de Cultura, que já está com inscrições abertas, até 30 de janeiro, no Centro Cultural Narcisa Amália (Rua Barão de Barcelos, nº 1 – Centro). A premiação soma R$ 29 mil.

Os interessados devem comparecer ao local, das 8h às 17h, com a documentação que consta no edital de cada um dos concursos e disponível nos links postados no portal da prefeitura. O concurso acontece no dia dois de fevereiro; para Rainha e Musa a idade mínima é 16 anos; Rei Momo preciso ser maior de idade e pesar no mínimo 80 quilos.

O Concurso de Mascarados e Dominós (Prêmio Dr. Ailton Damas) será no dia 10 de fevereiro (sábado de carnaval) e o prazo de inscrições vai até cinco de fevereiro. De acordo com o edital, cada participante poderá inscrever somente uma fantasia e, no dia do concurso, deverá estar caracterizado com máscaras de qualquer material, sendo vetada a pintura facial.

O total de premiações para os dois itens é R$ 24.400; a distribuição será: Adulto Grupo Mascarado, R$ 2 mil mais troféu para as três melhores notas; Adulto Individual Mascarado, R$ 1 mil mais troféu para as cinco melhores notas; Adulto Dominó Grupo, R$ 2 mil mais troféu para as duas melhores notas; Adulto Dominó Individual, R$ 1.300 mais troféu para as duas melhores notas.

Infantil Grupo Mascarado, R$ 1.100 mais troféu para as três melhores notas; Infantil Individual Mascarado, R$ 500 mais troféu para as cinco melhores notas; Infantil Dominó Individual, R$ 500 mais troféu para as duas melhores notas. Já Rei Momo, Rainha e Musa têm premiações totalizando R$ 5 mil, sendo R$ 2 mil para o Rei, R$ 2 mil para a Rainha e R$ 1 mil para a Musa.