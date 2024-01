Candidatos devem comparecer à secretaria, na Rua Coronel Cintra, 141, Centro da Cidade - Foto Secom/Divulgação

Publicado 16/01/2024 19:08

São João da Barra - Estudantes beneficiários do Programa Municipal de Incentivo ao Ensino Universitário (o Cartão Universitário) estão sendo recadastrados. O prazo vai até o próximo dia 25, presencialmente no Departamento de Bolsas da Secretaria Municipal de Educação (Rua Coronel Cintra, 141, Centro) em dias úteis, das 9h às 17h.

O Cartão Universitário é garantido em portaria publicada dia 22 de dezembro do ano passado no Diário Oficial do Município. De acordo com a publicação, os estudantes devem preencher requisitos estabelecidos no decreto 51/2023, publicado em 21 de junho. O procedimento teve início nessa segunda-feira (15), para os alunos do Isecensa e prossegue, conforme o calendário definido na portaria.

Nesta terça-feira (16), foram programados alunos da Ucam e Uniflu; para esta quarta estão previstos os da Universo. O cronograma segue com Estácio de Sá, quinta-feira (18); e demais faculdades, de 19 a 25. A portaria orienta que, o candidato que tiver o recadastramento indeferido poderá apresentar recurso até o dia 26 deste mês.

A Secretaria de Comunicação (Secom) explica que o cronograma apresentado é apenas para que não haja superlotação na Secretaria: “O prazo final do recadastramento é dia 25 de janeiro; os estudantes que não conseguirem formalizar o recadastramento nas datas destinadas às suas universidades poderão fazê-lo até o último dia”, realça.