Programação de shows lotou as praias sanjoanenses no último final de semana Foto Secom/Divulgação

Publicado 15/01/2024 16:54

São João da Barra – Quem veraneia nas praias de São João da Barra, ao norte do Estado do Rio de Janeiro, está comemorando a programação definida pelo governo municipal, reproduzindo o slogan definido para o verão: “Aqui me sinto feliz!”. O secretário de Turismo e Lazer, Edivaldo Machado, observa que, além dos shows nacionais a prefeitura vem prestigiando os artistas locais e regionais.

“Durante todo o ano valorizamos a prata da casa e os artistas regionais, e no verão não podia ser diferente; eles estão brilhando também na nossa programação”, pontua o secretário. E para aumentar as expectativas, a prefeita Carla Caputi acaba de anunciar o DJ Alok para o dia quatro de fevereiro em Grussaí.

O show substituirá o da dupla sertaneja Jorge & Mateus, inicialmente marcado para 28 de janeiro, mas cancelado devido a desafios de produção e questões documentais. Alok é conhecido globalmente por sucessos como Hear Me Now e Don't Say Goodbye. A apresentação é avaliada como um importante impulso para o turismo local, com potencial para atrair visitantes de toda a região.

De acordo com a Secretaria de Comunicação (Secom), “além de oferecer entretenimento de qualidade, o evento também visa fortalecer o comércio local e promete ser um dos pontos altos do Verão 2024”. Tanto na parte esportiva quanto na de shows, o movimento foi grande no final da semana. Um dos pontos altos foi o Campeonato Açu Surf Park.

Válida pela primeira etapa do Circuito da Associação de Surfistas do Norte Fluminense/2024 e pela segunda etapa do Circuito Sanjoanense de Surf 2023/2024, a competição contou com a participação de mais de 150 atletas, no Canto das Pedras, na praia do Açu.

MARCANTE - Já as atrações musicais foram marcadas por Xanddy Harmonia e Barões da Pisadinha, sábado (13) em Grussaí e no Açu, respectivamente. Ainda na arena de shows de Grussaí se apresentaram as bandas Tribalaxé, Ugererê; enquanto no Açu a animação foi reforçada pelo cantor Gustavo Rangel e Bonde Safadão.

Também em Atafona a animação foi marcante, com o Grupo Modo Avião, Forrozão Nos & Brutto, no sábado; o DJ Zek e Bandinha Suave Veneno no projeto Caindo na Folia, comandou na sede. Para fechar, no Polo Gastronômico de Grussaí teve Samba Melanina e a Banda Delloreon na programação da festa de Santo Amaro.

Nesse domingo (14) a animação aconteceu no Polo Gastronômico com o cantor Eliandro Cardoso; trio elétrico com Nelson Príncipe Negro, no Açu; Banda Beijo Molhado, Ângelo Nani, e U2 Cover Oficial no Balneário de Atafona. Anderson Santos e Lorran Villaça encerraram a programação do fim de semana em Grussaí.