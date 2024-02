Transporte é para alunos dos cursos técnicos e universitários, que estudam em Campos - Foto Secom/Divulgação

Publicado 01/02/2024 14:40 | Atualizado 01/02/2024 15:27

São João da Barra - A partir desta quinta-feira (1), até oito de março, o governo de São João da Barra (RJ) cadastra e recadastra alunos dos cursos técnicos e universitários que estudam em instituições de Campos dos Goytacazes, para transporte estudantil.

A medida é feita através da Secretaria de Educação, sendo necessário enviar a documentação exigida, por meio do endereço eletrônico (email) transpestudantil@sjb.rj.gov.br. Quem já é atendido pelo programa deve apresentar declaração de matrícula assinada e carimbada pela instituição na qual estuda.

Segundo a Secretaria de Comunicação (Secom), “na declaração deve constar que o aluno está matriculado no primeiro semestre de 2024, além dos dias e horários das aulas presenciais frequentadas e a previsão do término do curso”.

Outra exigência é, na retirada da autorização, apresentar uma foto 3x4, na sede da secretaria (Rua Coronel Cintra, 141, esquina com a Rua Dr. João Manoel Alves, no Centro). No caso de novo cadastro, são exigidos do candidato: RG, CPF, título de eleitor, certificado de reservista e comprovante de residência (conta de água ou luz).

“Em caso de aluguel o aluno deve enviar cópia do contrato assinado junto com o comprovante de residência do proprietário, que também pode ser conta de água ou luz”, ressalta a Secom observando que o comprovante de residência pode ser em nome de terceiro que não faça parte da composição familiar.

Não sendo o imóvel de nenhum familiar, a orientação é enviar declaração atestando moradia no endereço informado, junto com o comprovante de residência do proprietário. Na declaração de matrícula, assinada e carimbada pela instituição, deve constar que o aluno está matriculado no primeiro semestre de 2024, dias e horários que frequenta e a previsão do término do curso. Duas fotos 3x4 deverão ser entregues na data da retirada da autorização, que será marcada no ato do cadastro.