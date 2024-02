Prova acontecerá na Avenida Genecy Mendonça, na entrada da cidade - Foto Secom/Divulgação

Publicado 03/02/2024 14:22

São João da Barra – Com premiações em troféus para os cinco primeiros colocados de cada categoria, mais de 200 atletas de 30 cidades dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, estarão participando da 1ª Etapa do Circuito Estadual de Ciclismo, neste domingo (4), das 7h às 12h, em São João da Barra (RJ).

Organizada pela Federação de Ciclismo do Estado, com apoio do governo municipal, a prova acontecerá na Avenida Genecy Mendonça, na entrada da cidade; será dividido em 25 categorias para ambos os sexos, com medalhas de participação para todos os atletas.

Serão distribuídos cerca de R$ 5 mil para os três primeiros colocados das categorias Elite Masculino e Feminino e Sub 23 Masculino: primeiro lugar, R$ 180,00; segundo, R$ 120,00; e terceiro, R$ 100,00.

Os três primeiros das categorias Masculino – Júnior, Sub 30, Master A1, Master A2, Master B1, Master B2, Master C1, Master C2, Master D1 e Master D2, e Feminino – Júnior, Master A, Master B e Master C, serão premiadas com R$ 120,00, R$ 100,00 e R$ 80,00, respectivamente. Haverá numeral de capacete e chip de cronometragem para todos, além de camiseta.

O kit terá de ser retirado pelo atleta ou por uma pessoa autorizada pelo mesmo com identificação. Segundo a Secretaria de Comunicação (Secom), estão confirmadas as presenças dos campeões brasileiros Fabiano Mota, Alexandre Cardoso e Adalberto Nascimento Barreto e do capixaba Rostan Piccoli.