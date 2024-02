A noite dessa segunda-feira na Joaquim Thomaz de Aquino registrou recorde de público - Foto Secom/Divulgação

Publicado 13/02/2024 18:12 | Atualizado 13/02/2024 18:13

São João da Barra – Órgãos de segurança que atuam no carnaval de São João da Barra (RJ) apontam que cerca de 40 mil pessoas estiveram na avenida do samba (a Joaquim Thomaz de Aquino Filho) nessa segunda-feira (12), para assistir os desfiles dos blocos Os Indianos, Tô Ki Tô e Acadêmicos da Vila Imperial. O número é praticamente o mesmo de habitantes do município (mais de 38 mil).

Os blocos Kebretes e Tilangos e Rubro-Negro; além do show com Brazzilian Band, completaram a festa na cidade; enquanto nas praias de Grussaí, Atafona e Açu a animação continuou geral. A Secretaria de Comunicação (Secom) lembra que a prefeita Carla Caputi decretou ponto facultativo nessa quarta-feira (14).

“A medida vale para as repartições públicas municipais; a exceção é para os serviços públicos essenciais e/ou indispensáveis, que não podem ser paralisados”, ressalta a Secom realçando que o decreto está publicado no Diário Oficial do dia sete de fevereiro.

Na mesma portaria, foi incluído como ponto facultativo as outras datas do período de carnaval - sexta-feira (9) e segunda (12). A programação desta terça-feira consta de matinê; Projeto Caindo na Folia, com Bandinha São João; blocos Jovem Folia, Tricolor e Kamalyão.

Fecham a noite na avenida, novamente, as escolas de samba Chinês e Congos, em ordem invertida; incluindo os trios elétricos Banda T-B6 e Banda Malandragem. Em Grussaí, a movimentação maior está no Polo Gastronômico; Brazilian Band faz show no Palco Oficial da Avenida Liberdade, onde mais tarde se apresentam o Grupo Swing Muleke; Arerê da Barra e Banda Tribalaxé.

No Açu a folia está por conta da Banda Swing do B, no trio elétrico; Grupo Samba Melanina; DJ Suel; Banda Levada Mix; e Anderson Santos. Já em Atafona, o ponto alto é Foliando no Carnaval do Balneário, com DJ WF e Bandinha Suave Veneno.