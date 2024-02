Os foliões estão interagindo na animação, que marca o carnaval de rua em São João da Barra - Foto Secom/Divulgação

Publicado 11/02/2024 00:37

São João da Barra – Alegria, animação e interação entre foliões e os blocos marcam o “Meu eterno carnaval” em São João da Barra (RJ), cuja programação foi aberta na quinta-feira (8). A prefeita Carla Caputi considera “uma festa em família” e providenciou também para que sejam assegurados os direitos das crianças e adolescentes, com a identificação através de pulseiras, durante todo o período.

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) realiza o trabalho em um espaço montado no início da avenida do samba (a Joaquim Thomas de Aquino Filho), das 18h às 21h. A expectativa é utilizar cinco mil pulseiras nos quatro dias de folia, ressalta a Secretaria de Comunicação (Secom).

“As pulseiras levam os nomes das crianças/adolescentes, dos responsáveis e o número do telefone de contato”, explica a Secom orientando que, no caso de o menor se perder, quem encontrar poderá fazer contato com o responsável, observando o número do telefone. Também estão sendo distribuídos leques informativos com números do Conselho Tutelar e do Disk 100.

A medida é para o caso de alguém detectar que o direito de alguma criança/adolescente esteja sendo violado, “como, por exemplo, a venda de bebidas alcoólicas para menores e abusos sexuais”, realça a Secom apontando que, além da SMASDH, também participam da ação o Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente; Conselho Tutelar; "Amiguinho Chaves"; e a "Amiguinha Chiquinha".

Neste sábado (10), na cidade, aconteceu matinê, no Palco Oficial, com DJ Thiago Ribeiro; desfiles da Banda Zé Pereira, bloco Você me Conhece? (Mascarados), Bandinha Pica-Pau; Concurso de Mascarados e Dominós; Bandinha 2001; Bloco Mello Folia; Bandinha Sambeleza, blocos Jiripoca, Abalou; Show no Palco Oficial; e trio elétrico na a, com a Banda me Puxa. Toda programação está no portal da prefeitura.