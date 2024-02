Na noite dessa sexta-feira, a Avenida do Samba ficou movimentada por conta dos desfiles - Foto Secom/Divulgação

Publicado 10/02/2024 00:54 | Atualizado 10/02/2024 01:00

São João da Barra – Desde quinta-feira (8), Momo (Santiago Lopes) reina em São João da Barra (RJ), após receber, da prefeita Carla Caputi, a chave da cidade. Ele divide o reinado com a rainha, Ana Gabrielly Silva, e a musa, Giovana Benvino. O tema é “Meu eterno carnaval”; define a melhor folia do interior do Rio de Janeiro.

Até terça-feira (13), muitas serão as atrações na Avenida do Samba (a Joaquim Thomaz de Aquino Filho), na sede do município, e também nos distritos. “Nós gostamos de um carnaval; ficamos orgulhosos do povo sanjoanense, um povo talentoso. A nossa cultura é riquíssima, o carnaval está aí para provar isso; e não só o carnaval, mas o ano inteiro”, comenta Carla Caputi.

A prefeita aproveita comemora que o município acabou de encerrar o verão com chave de ouro: “Não foi registrado nenhum problema nenhum; houve total segurança, graças a Deus, fruto de um trabalho árduo dessa equipe maravilhosa. Viva o nosso carnaval e, principalmente, o sanjoanense, que é lindo, maravilhoso, talentoso e eu tenho muito orgulho”, se empolga Carla Caputi.

Aproveitando a oportunidade, a prefeita coloca no “enredo” o combate ao Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus: “É muito importante a gente fazer a nossa parte. Temos que brincar, fazer festa, mas também temos que nos preocupar com a saúde. Vamos lançar neste carnaval uma campanha sobre a dengue. Os agentes estarão aí, trabalhando nas casas, sobrevoando a cidade, além de termos a distribuição de panfletos, para que cada um faça a sua parte”.

“Meu eterno carnaval” é retratado na decoração - uma homenagem aos antigos e eternos carnavais sanjoanenses. A Secretaria de Comunicação (Secom) explica que “nos arcos espalhados pela Avenida do Samba e também nos palcos da folia, ícones que remetem a blocos que acabaram ao longo dos anos, como o União das Flores e Tamborim de Ouro, e também aos tradicionais Chinês, Congos e Indianos”.

A abertura oficial da festa aconteceu nessa sexta-feira, com matinê, às 16h, no Palco Oficial, com DJ PH; à noite, desfilaram os blocos Vai Que Depois Eu Vou e Amigos Guerreiros, com show, Apollo Ramidam no trio elétrico e uma série de outros eventos na sede e nas praias. A programação completa está publicada no portal da prefeitura.