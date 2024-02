As caixas de água têm sido um dosa alvos dos agentes, durante as ações realizadas nos bairros - Foto Secom/Divulgação

As caixas de água têm sido um dosa alvos dos agentes, durante as ações realizadas nos bairros Foto Secom/Divulgação

Publicado 11/02/2024 15:58 | Atualizado 11/02/2024 16:13

São João da Barra – Mais de mil imóveis foram visitados pelo Núcleo de Controle de Zoonoses (NCZ), na véspera do carnaval, em São João da Barra (RJ), por conta do quarto mutirão de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya, realizado quinta-feira (8).

As investidas aconteceram em áreas do centro da cidade, das praias de Atafona, Grussaí e Lagoa de Grussaí. Os agentes estiveram em 1.071 imóveis e realizaram coletas de nove amostras de larvas. “Temos uma equipe bem comprometida e dedicada e o trabalho foi bastante satisfatório", avalia o diretor do NCZ, Marcos Machado.

“Durante o dia, as equipes percorreram as residências e imóveis comerciais em busca de potenciais focos do mosquito e orientando as pessoas sobre a importância do trabalho preventivo”, detalha o diretor pontuando que foram realizadas ainda outras ações, a exemplo do que já acontece no dia a dia.

Como exemplos, Marcos Machado cita controle do mosquito adulto em pontos estratégicos; tratamento de bueiros; visitas a borracharias e terrenos com piscinas abandonadas. “A intenção é evitar que o município enfrente quadros de epidemia de dengue, como a cidade do Rio de Janeiro e outras que fazem divisa com os estados de São Paulo e Minas Gerais”, justifica.

"Estamos com a situação sob controle, com apenas sete casos de dengue confirmados neste período e cinco aguardando resultado dos exames; alguns outros suspeitos deram negativo", enfatiza a sanitarista Vanessa Pacheco, do setor de Epidemiologia do município, destacando que a população municipal tem pouco mais de 36 mil habitantes.

NOVO MUTIRÃO - Vanessa relata que existe uma grande cobrança junto às unidades de Saúde quanto ao repasse diário das informações sobre potenciais pacientes com a doença, para que seja feito o devido acompanhamento. No próximo dia 16, o NCZ realiza mais um mutirão; será nas localidades de Roças Velhas, Água Preta e Barra do Açú.

“Nos três mutirões anteriores, dias 19 e 26 de janeiro e quinta-feira, foram realizadas ações nos bairros Chatuba, na sede; Coreia e Santa Rita de Cássia, em Atafona; Figueira e Telê Santana, em Grussaí”, aponta Vanessa citando ainda Barcelos, Barra do Açú e vários outros bairros.

Embora não estando relacionado entre os estados mais afetados pela dengue, o Rio de Janeiro aparece com mais de 25 mil casos confirmados da doença no levantamento divulgado no último dia cinco, cerca de 13 mil na capital. Até o momento estão confirmadas três mortes – nas s do Rio, Mangaratiba e Itatiaia.