A iniciativa da prefeita Carla Caputi está contribuindo para facilitar o trabalho de escoamento Foto Secom/Divulgação

Publicado 25/03/2024 15:25

São João da Barra – Os problemas de acúmulo de água em várias ruas nas áreas central e rural de São João da Barra (RJ) estão sendo solucionados através da abertura emergencial da barra do Açu, autorizada na manhã desse domingo (24) pelo governador Cláudio Castro. A solicitação foi feita pelo governo municipal.

De acordo com a Defesa Civil sanjoanense, a medida visa sanar os problemas de acúmulo de água nas áreas central e rural: “O município chegou ao volume de 90 milímetros (mm) de chuva entre 6h da manhã de sábado e 6h da manhã de domingo. Juntamente com os 170 mm da noite sexta-feira e madrugada de sábado (somando 260 mm), causou transtornos”, relata.

A prefeita Carla Caputi realça que toda região foi atingida com o volume muito alto de chuva: “Já prevendo a necessidade de uma resposta imediata para sanar os problemas, mantivemos todos os setores de nossa administração em alerta e trabalhando 24h no atendimento à população”, destaca Carla Caputi.

Com base em dados técnicos, a prefeita destaca que a abertura da barra no Açu permite o escoamento da água. Ela resume que a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos vem atuando no atendimento às famílias que tiveram suas residências atingidas pelas águas e abrigos provisórios são disponibilizados para as pessoas que necessitam deixar suas casas.

“Além da remoção de móveis e apoio às famílias, a Defesa Civil realiza também vistoria para checar as condições estruturais dos imóveis”, assinala Carla Caputi acentuando que, com a previsão de chuvas intensas para o fim de semana, o governo municipal traçou uma estratégia de atuação visando minimizar os impactos sofridos pela população.

Todas as secretarias continuam prestando suporte à Defesa Civil, além do Gabinete da Prefeita e Ouvidoria Geral. Para casos de emergência, a Segurança Pública coloca à disposição números (22) 2741-1190, (22) 99915-3153 (ligações e whatsapp) e (22) 98135-7508, este último operadora TIM.