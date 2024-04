O Cmeja já tem matriculados vários alunos no ensino fundamental II, do 6º ao 9º ano - Foto Secom/Divulgação

Publicado 26/04/2024 19:10

São João da Barra – Primeiro município da região norte do Estado do Rio de Janeiro a implantar o ensino médio na modalidade semipresencial, São João da Barra inicia o processo na próxima segunda-feira (29), por meio do Centro Municipal de Educação de Jovens e Adultos (Cmeja).

As matrículas já estão abertas, por tempo indeterminado, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h, no Centro Integrado de Educação Pública (Ciep) Municipalizado Professora Gladys Teixeira, no centro da cidade, onde funciona o Cmeja. Uma das exigências é que o interessado tenha, no mínimo, 18 anos completos.

Devem ser apresentados histórico escolar ou declaração da escola anterior; CPF; carteira de identidade; e comprovante de residência. Segundo a secretária de Educação, Angélica Rodrigues, no ato da matrícula, o aluno leva para casa o primeiro módulo de estudo.

Também é liberado o cronograma com os horários dos professores para, caso precise, o aluno esclarecer dúvidas e receber orientações. “Um funcionário ficará responsável pela aplicação das provas que poderão ser feitas após 20 dias da entrega do módulo”, realça a secretária apontando que, atualmente, cerca de 200 alunos estão matriculados no ensino fundamental II, do 6º ao 9º ano.

“Agora, com a implantação do ensino médio, do 1º ao 3º ano, a tendência do Cmeja é aumentar esse número”, observa Angélica enfatizando que está sendo proporcionada uma grande oportunidade para os jovens e adultos darem continuidade ao estudo.

A secretária acredita que muitas das vezes as pessoas paralisaram os estudos por causa da necessidade de começar a trabalhar “ou até mesmo por não conseguirem ser assíduos no ensino regular por algum outro motivo”.