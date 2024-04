Através das redes sociais, a Secretaria de Saúde está reforçando a campanha de4 vacinação - Foto Arte Secom/Divulgação

09/04/2024

São João da Barra – Definida pelo Ministério da Saúde, a campanha nacional de vacinação contra gripe vai até 31 de maio. Com base na proposta, o governo de São João da Barra (RJ) está incentivando ao público-alvo comparecer a uma das unidades de saúde para se imunizar.

A Secretaria Municipal de Saúde realça que podem ser vacinadas pessoas a partir de 60 anos; crianças entre seis meses e cinco anos; gestantes; puérperas; pessoas com comorbidade; deficientes; indígenas.

Também estão aptos os quilombolas; pessoas em situação de rua; quem cumpre reclusão ou medidas socio-educativas; trabalhadores da saúde, educação, segurança, salvamento, transporte coletivo e rodoviário de passageiros ou cargas, do sistema prisional, portuários. È exigido documento de identificação; menor de idade deve estar acompanhado dos responsáveis.

De acordo com o cronograma municipal (com dias e horários publicados no portal da prefeitura), a aplicação acontece de na Unidade Básica (UBS) da localidade de Palacete e nas Estratégias Saúde da Família (ESF) de Atafona, Barcelos, Cajueiro, Grussaí Centro, Grussaí Lagoa, Sede, Carrapicho, Nova SJB, Mato Escuro, Campo de Areia e Açu. A Secretaria de Saúde orienta que a vacina protege contra três tipos de gripe: Influenza A H1N1, Influenza A H3N2, Influenza B.

“A influenza é uma doença causada por um vírus que afeta o sistema respiratório e pode causar complicações graves no organismo e levar à morte”, alerta a secretaria ressaltando que idosos, crianças, gestantes, portadores de comorbidades e deficiência têm maior risco de complicações; E recomenda: “Por esse motivo, é muito importante a vacinação dessas pessoas”.