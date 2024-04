O sistema de energia no município tem apresentado falhas que geram vários prejuízos - Foto Secom/Divulgação

O sistema de energia no município tem apresentado falhas que geram vários prejuízos Foto Secom/Divulgação

Publicado 04/04/2024 18:45

São João da Barra – Um plano por parte da Enel que previna interrupções no fornecimento de energia elétrica, foi cobrado, nessa quarta-feira (3), pelo governo de São João da Barra (RJ), durante audiência no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).

O propósito é evitar futuros apagões, como os ocorridos recentemente, nos meses de janeiro e fevereiro, que causaram transtornos a moradores do município e veranistas das praias de Atafona, Chapéu de Sol, Açú e Grussaí. Segundo a prefeita Carla Caputi, a medida é essencial para a continuidade dos serviços públicos.

A prefeita estava acompanhada dos procuradores Sérgio Victor e Raquel Sanguedo. Eles destacaram a importância de ações imediatas e de um plano de contingência adequado para lidar com possíveis futuras falhas no fornecimento de energia.

Como justificativa, foram listados problemas enfrentados anteriormente, que impactaram diretamente os serviços de saúde e exigiram medidas emergenciais. Além da prefeita e procuradores, participaram representantes da concessionária e os promotores Maristela Naurath e Marcelo Carvalho.

Principalmente nos meses de fevereiro e março, o número de apagões em alguns municípios do norte/noroeste fluminenses foi grande. Houve casos em que moradores de diversos bairros ficaram sem energia por mais de 48 horas, levando moradores a se manifestarem publicamente.

Uma das situações foi registrada em Bom Jesus do Itabapoana, onde a normalização demorou quase três dias. A empresa alegou que o sistema foi afetado pelas tempestades, que derrubaram postes, e furtos de cabos das redes de abastecimento.