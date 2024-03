Trecho da Avenida da Liberdade, em Grussaí, está interditada para veículos - Foto Secom/Divulgação

Publicado 25/03/2024 16:23 | Atualizado 25/03/2024 16:24

São João da Barra – A Coordenadoria de Defesa Civil de São João da Barra (RJ) mobiliza todas as secretarias no atendimento às famílias afetadas pelas fortes chuvas do final de semana e na desobstrução dos vários pontos de alagamento, que levaram a prefeita Carla Caputi decretar Situação de Emergência pelo período de 180 dias.

Parte da Avenida da Liberdade e ruas do SESC e das Flores, na praia de Grussaí, estão interditadas, para o esgotamento das águas acumuladas. Houve necessidade de mudanças radicais no transporte público municipal; mas, as equipes da Guarda Municipal estão em pontos estratégicos orientando.

De acordo com a Defesa Civil, da última sexta-feira (22) até esse domingo (24) foram 120 atendimentos de diversos tipos, como escoamento de água nos quintais e em residências, Poe meio de seis caminhões com bombas de sucção, que seguem sendo utilizados nesses trabalhos.

As famílias mais afetadas estão em abrigos, como escolas e casas de parentes. A Secretaria de Comunicação (Secom) aponta que, “em muitas das residências atingidas, as equipes da prefeitura ajudaram as famílias a suspender os móveis, para que não sejam danificados ao contato com a água acumulada”.

Embora o rio Paraíba do Sul (que banha a cidade) tenha registrado elevação, a Defesa Civil garante que não preocupa. “Após a abertura emergencial da barra da Lagoa do Açu para permitir o escoamento do excesso de água, está sendo evitado o alagamento de moradias nas comunidades da área.