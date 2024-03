Em conjunto, Porto do Açu e Cidennf fizeram entrega, quinta-feira, de vários donativos - Foto Divulgação

Em conjunto, Porto do Açu e Cidennf fizeram entrega, quinta-feira, de vários donativos Foto Divulgação

Publicado 30/03/2024 16:22

São João da Barra – Visando atender às necessidades imediatas das famílias atingidas pelas chuvas que devastaram vários municípios nos últimos dias, o Porto do Açu, em São João da Barra (RJ), e o Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf) se uniram para prestar solidariedade.

Os focos principais são Bom Jesus do Itabapoana e Campos dos Goytacazes. Além de galões de água, kits de higiene pessoal, materiais de limpeza, cobertores e vários outros donativos, entregues quinta-feira (28) em Bom Jesus, o Cidennf disponibilizou máquinas agrícolas para ajudar na recuperação da infraestrutura, reconstrução, limpeza e desobstrução das ruas e estradas vicinais.

Presidente do consórcio e prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco reforça que a medida tem como objetivo não apenas restabelecer o acesso essencial à população isolada, mas também acelerar o processo de recuperação nas áreas afetadas: “É fundamental nos unirmos em momentos como este para ajudar aqueles que mais precisam”.

SOLIDARIEDADE - A prefeita ressalta a parceria com o Porto do Açu: “Estamos comprometidos em seguir colaborando com a recuperação e reconstrução das áreas afetadas, demonstrando o nosso compromisso com o desenvolvimento e o bem-estar de todos os cidadãos da região; é importante esse momento de solidariedade”.

O compromisso e a solidariedade em enfrentar os impactos acusados pelas chuvas também são pontuados pelo diretor de Administração Portuária do Porto do Açu, Vinícius Patel: “Temos um compromisso com a comunidade em que estamos inseridos e certamente vamos contribuir com o que estiver em nosso alcance para minimizar os impactos provocados pelas chuvas, na região”.

Patel assinala que o Programa de Voluntariado AbrAÇU também está mobilizado, “para que os colaboradores do complexo portuário e parceiros também pudessem acolher esta causa, com suas doações, através de uma ‘vaquinha’ virtual”. Já o Cidennf orienta que continua a receber doações em sua sede, localizada na Rua Barão da Lagoa Dourada, 137, Centro, Campos.