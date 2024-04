Padre Fábio de Melo é a grande atração do show da Padroeira de Atafona, no dia oito - Foto O Dia (Arquivo)

Padre Fábio de Melo é a grande atração do show da Padroeira de Atafona, no dia oito Foto O Dia (Arquivo)

Publicado 01/04/2024 16:32 | Atualizado 01/04/2024 16:43

São João da Barra – Tendo como atração principal o Padre Fábio de Melo, a Festa de Nossa Senhora da Penha, tradicional da praia de Atafona, em São João da Barra (RJ) começou com uma semana de antecedência, neste domingo (31). O show do religioso será dia oito.

A programação – cujo tema é “Virgem da Penha, Mãe da Praia de Atafona, o vosso olhar de misericórdia a nós volvei” - foi aberta com benção dos cavaleiros na cavalgada; show com Gustavo Rangel; Terço Mariano; ladainha; primeiro dia do Oitavário da Padroeira; missa solene de Páscoa, celebrada pelo padre Edmo Eiras, da Paróquia São José de Cardoso Moreira; e levantamento do mastro.

O evento é realizado pela Irmandade de Nossa Senhora da Penha e pela Paróquia São João Batista e Nossa Senhora da Penha com apoio do governo municipal e da iniciativa privada. A festa do Circuito Religioso de São João da Barra envolve, além das religiosas, atividades esportivas, culturais e recreativas. A programação completa está no portal da prefeitura.

De acordo com a Secretaria de Comunicação (Secom), na parte religiosa, haverá Romaria Luminosa, com saída da Igreja Matriz de São João Batista, na sexta-feira (5), às 17h, e o Projeto Fé e Cultura, no sábado, às 20h. Já a Procissão Fluvial com coroação de Nossa Senhora da Penha será domingo (7). O bispo diocesano de Campos dos Goytacazes, Dom Roberto Francisco Ferrería Paz, celebrará a missa campal segunda-feira (8).