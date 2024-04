O sangue coletado é colocado em bolsa apropriada e estocado com toda segurança - Foto Divulgação/Secom

Publicado 15/04/2024 15:21

São João da Barra – O Hemocentro regional do Estado do Rio de Janeiro, instalado anexo ao Hospital Ferreira Machado, em Campos dos Goytacazes (RJ), atende a todo norte/noroeste fluminense. São 18 municípios; mas, nem todos estariam contribuindo.

Para manter estoque suficiente, além de doações na sede, são desenvolvidas campanhas através da unidade móvel, que nesta terça-feira estará em São João da Barra, em parceria com o governo municipal (por meio da Secretaria de Saúde) e o Instituto Pela Vida - Doando Esperança.

A unidade estará, de 8h às 15h, no Calçadão Dirceu da Graça Raposo, ao lado da prefeitura, no centro da cidade. Para doar, é necessário se cadastrar, apresentando um documento oficial com foto. “Pessoas com febre, gripe ou resfriado, além de diarreia recente, grávidas e mulheres no pós-parto, temporariamente não podem doar”, orienta a secretaria.

Outras exigências são ter idade entre 16 e 69 anos; mais de 50 quilos e boas condições de saúde; estar bem alimentado e não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas anteriores à doação. Menores de idade deverão apresentar autorização dos pais.