A reunião de articulação da proposta aconteceu na última terça-feira, em Goiânia Foto Divulgação

Publicado 11/04/2024 13:40 | Atualizado 11/04/2024 13:52

São João da Barra/Região – A criação de um corredor logístico entre os estados de Goiás e Rio de Janeiro poderá contribuir para impulsionar o agronegócio estadual e fomentar o desenvolvimento regional. A proposta faz parte de agenda estratégica defendida pelo Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf), que participou de reunião para tratar do assunto na última terça-feira (9).

A agenda estratégica foi cumprida no Palácio Pedro Ludovico Teixeira. A proposta visa facilitar o escoamento da produção goiana (especialmente de grãos, farelos, combustíveis e biocombustíveis), aproveitando a infraestrutura do Porto do Açu, entre São João da Barra e Campos dos Goytacazes, no norte do Rio.

Nesse caso, estarão sendo facilitadas exportação e importação de produtos. A articulação foi realizada entre o governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado; o vice, Daniel Vilela; Associação Pró-Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás (Adial); e Porto do Açu. O Cidennf tem papel considerado importante na formatação.

O secretário executivo do consórcio (que é presidido pela prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco), Vinícius Viana, explica que a iniciativa tem o potencial de fortalecer ainda mais o setor produtivo de Goiás, ao mesmo tempo em que promove o desenvolvimento regional no norte e noroeste fluminense. "Nosso objetivo é promover o desenvolvimento econômico regional”, resume.

Na avaliação de Viana, a agenda com a Adial e o Porto do Açu está perfeitamente alinhada com a missão do Cidennf: “Estamos focados em criar oportunidades para o norte e noroeste fluminense, impulsionando setores importantes, como a logística e o agronegócio", afirma expondo em qual contexto o consórcio deverá estar empenhado.

“O Cidennf reafirma seu compromisso atuando como facilitador e articulador de iniciativas que impulsionam a economia local e promovem a integração entre diferentes regiões do país”, realça avaliando que a parceria entre Adial, Porto do Açu e o consórcio representa um passo significativo nesse sentido, abrindo novas perspectivas para o crescimento sustentável da região.