Secretaria de Saúde explica que a vacina tem sua formulação atualizada todos os anos - Foto Secom/Divulgação

Publicado 17/04/2024 14:14

São João da Barra – Seguindo a campanha nacional definida pelo Ministério da Saúde, São João da Barra (RJ) intensifica a vacinação contra gripe. No último sábado (13) foi “Dia D”, com o município contabilizando 614 doses aplicadas, número considerado positivo pela Secretaria Municipal de Saúde.

O atendimento aconteceu em 10 postos nos seis distritos. De acordo com o cronograma, a vacina é aplicada, nas Estratégias Saúde da Família (ESF) de Grussaí Lagoa (segunda a sexta, de 9h às 12h); Sede (segunda a quinta, 9h às 15h; Carrapicho (segunda a quinta, 9h às 12h; Mato Escuro (segunda, quarta e sexta, 9 às 15h); Nova SJB (segunda, terça e sexta, 9h às 15h); Campo de Areia (terça e quarta, 9h às 15h); Açu (quarta-feira, 9h às 15h).

A secretaria orienta que a campanha nacional vai até 31 de maio: “É necessário portar documento de identificação e documento que comprove a condição de grupo prioritário para receber a dose; menores de idade devem estar acompanhados dos responsáveis” ressalta.

O público-alvo é formado por pessoas a partir de 60 anos; crianças entre seis meses e cinco anos; gestantes; puérperas; pessoas com comorbidade, com deficiência; indígenas; quilombolas; pessoas em situação de rua; pessoas cumprindo reclusão ou medidas socioeducativas; trabalhadores da saúde, educação, segurança, salvamento, transporte coletivo e rodoviário de passageiros ou cargas.

“A vacina contra Influenza tem sua formulação atualizada todos os anos, levando em consideração as cepas virais predominantes no período”, explica a secretaria acentuando que pessoas do grupo prioritário que tomaram a última dose antes de 29 de fevereiro deste ano estão aptas a tomar a vacina dessa campanha.