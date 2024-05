O Onix 0 km será utilizado na Base Integrada do Açu e em ações ostensivas de patrulhamento - Foto Secom/Divulgação

Publicado 30/04/2024 22:03

São João da Barra – Segurança pública é uma das preocupações do governo de São João da Barra (RJ), que investe em estrutura na cidade e no interior, com ações da Guarda Civil. Nesta terça-feira (30), a frota do órgão foi ampliada com um Onix 0 km.

O veículo será utilizado na Base Integrada do Açu e em ações ostensivas de patrulhamento em todo o quinto distrito, segundo o secretário municipal de Segurança Pública, Anderson Campinho. A entrega contou com a participação da prefeita Carla Caputi.

Na oportunidade, guardas civis municipais e fiscais de postura convocados no último concurso público receberam a carteira de identidade funcional. A viatura custou R$ 97.400,00, proveniente de Emenda Impositiva do vereador Franquis Arêas, que faleceu em outubro do ano passado.

Campinho ressalta que a carteira funcional permitirá uma identificação inconfundível do servidor público em sua área de atuação. Participaram também da solenidade o subsecretário de Segurança, Arthur Miller; comandante da Guarda Civil, Jonas Figueiredo.

Outras autoridades presentes foram o coordenador do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, Luiz Marcos Teixeira; e o presidente da Câmara, Alan Barreto, acompanhado dos vereadores Chico da Quixaba, Kaká, Elísio Rodrigues, Júnior Monteiro e Soninha Pereira.