O ginásio está localizado no centro da cidade e uma das novidades é a fachada Foto Secom/Divulgação

Publicado 03/05/2024 19:13

São João da Barra – Construído no início dos anos 1990, com apoio do governo federal, o Ginásio Municipal de Eventos Esportivos e Culturais Arlindo Aquino, em São João da Barra (RJ), está totalmente remodelado e será reaberto neste sábado (4), às 10h. O investimento (recursos próprios) é superior a R$ 3 milhões, recursos próprios.

A reforma cuidou, entre outros aspectos, da acessibilidade; fachada; e 320 assentos individuais nas arquibancadas. O nome do estádio é uma homenagem a Arlindo Aquino, um dos filhos de Joaquim Thomaz de Aquino Filho, fundador do Grupo Thoquino, tradicional no município.

Um dos articuladores da construção junto ao governo Fernando Collor de Mello foi o atual subsecretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Marcinho Martins, à época responsável pelo Departamento de Esportes do município.

Quem liberou a obra foi o então secretário nacional de Esportes (de 1990 a 1991), Arthur Antunes Coimbra (Zico): “Foi Zico quem liberou para São João da Barra. Fui a uma reunião em Paracambi, autorizado pelo prefeito Dodozinho (Mendonça), e defendi o projeto do ginásio para o nosso município”, conta Martins.

O subsecretário relata que fez uma explanação falando sobre o fato de São João da Barra, que ainda contava com o território da atual São Francisco de Itabapoana, ser um dos maiores municípios do Rio de Janeiro, e que merecia esse investimento: “No final da reunião, Zico me chamou e disse que a nossa cidade seria contemplada”, ressalta realçando que, a partir desse encontro, foi só correr os tramites burocráticos até o município construir o estádio.

REFORMA GERAL - Sobre Arlindo Aquino, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Alexandre Estefan, detalha que era um dos acionistas do Grupo Thoquino: “Era apaixonado pela praia de Atafona e pelos esportes, sobretudo o vôlei. Tinha uma quadra na sua casa, que estava sempre cheia de atletas. Acredito que por essa ligação com o esporte tenha sido homenageado”.

Segundo Estefan, “para a reabertura do novo ginásio, a quadra poliesportiva passou por reestruturação e recuperação do piso, além de novos equipamentos, como a plataforma hidráulica de basquete móvel, placar eletrônico e rede de proteção da platéia”.

Quanto ao palco para apresentações culturais, o secretário detalha que foi rebaixado, enquanto o camarim e banheiro das coxias, reestruturados: “Houve adequação de acessibilidade nos banheiros e vestiários e, na parte estrutural, tratamento e reforços dos pilares, entre outras intervenções”, acentua.

Estefan destaca que, a partir de agora, caberá à Secretaria de Municipal de Esportes gerir o Ginásio Municipal: “O espaço (que está localizado na região central da cidade) funcionará em horários alternados para atender a demanda de atividades da comunidade, incluindo escolinhas de futsal, vôlei, basquete, além de artes marciais”, conclui.