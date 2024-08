Após ter o nome confirmado, Chico da Quixaba foi enaltecido por Caputi e Carla Machado - Foto Divulgação

Publicado 06/08/2024 19:44

São João da Barra - Chico da Quixaba (PT) é definido vice na chapa da prefeita de São João da Barra, Carla Caputi (União) à reeleição, que teve candidatura homologada no último dia 26. O nome do vereador foi confirmado domingo (4), durante convenção da Federação Brasil da Esperança (composta por PC do B, PT e PV) no Espaço dos Sonhos.

Além dos três partidos da Federação e do União Brasil, fazem parte da aliança pela reeleição de Carla Caputi o Solidariedade, PSD, PDT, PRD, Mobiliza, Avante, PRTB, DC, Cidadania e PSDB. Várias lideranças políticas prestigiaram; entre elas a deputada estadual petista (ex-prefeita do município) Carla Machado.

A parlamentar observa que o prefeito tem que ter, acima de qualquer coisa, amor e compromisso com sua gente: “É por isso que eu olhei para Carla Caputi há quatro anos. Estamos na luta há muito tempo para ver uma São João da Barra mais próspera, mais igualitária”.

Na concepção de Carla Machado, na política existem pessoas e pessoas: “O direito de escolher lado é pertinente a cada um; mas, uma coisa que não pode faltar em um político, é a palavra. E acabamos de homologar a candidatura do vereador Chico da Quixaba para vice-prefeito na chapa com Carla Caputi”.

A manifestação da deputada é para ressaltar a lealdade do petista defender que ele olhe principalmente para o homem do campo. Carla Caputi também fala em lealdade, ao avaliar o companheiro de chapa: “A gente conta sempre com o caráter das pessoas, com o trabalho das pessoas; Chico se mostrou sempre de muito trabalho e muito caráter. E a gente fica muito feliz por ter o Chico com a gente”.

“Nessa caminhada da política é o que Carla Machado fala, o importante é a palavra. Jamais eu deixarei faltar a palavra com ela e com Carla Caputi”, promete Chico. Carla Caputi reforça seu compromisso com o que já foi construído pelo seu grupo político: “Entrei nessa missão por causa da amizade que tenho com Carla e pelo amor à população. E quero ir até o fim, fazendo sempre o melhor por São João da Barra”.