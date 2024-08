A abertura do curso aconteceu nessa terça-feira, no IFF, com aula ministrada para mulheres do Cras - Foto Secom/Divulgação

A abertura do curso aconteceu nessa terça-feira, no IFF, com aula ministrada para mulheres do Cras Foto Secom/Divulgação

Publicado 31/07/2024 20:00 | Atualizado 31/07/2024 20:00

São João da Barra – Com aulas programadas até o dia seis de dezembro, teve início nessa terça-feira (30), em São João da Barra (RJ), o curso de Agente Cultural do Programa Mulheres Mil, para 25 mulheres em situação de vulnerabilidade social inseridas nas unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

As aulas serão ministradas todas as terças, quartas e quintas-feiras, das 18h às 21h45, no Instituto Federal Fluminense (IFF) Campus SJB, que é parceiro da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do governo municipal na realização. Além de capacitação na área cultural, o objetivo é também formar mulheres empreendedoras.

Mensalmente, cada aluna receberá uma ajuda de custo, pelo governo federal, de R$ 156, destinados ao programa; ao término, haverá entrega do certificado de conclusão e cerimônia de formatura. Entre os temas a serem abordados estão: planejamento e organização de eventos culturais e artísticos; conhecimentos sobre aparelhos culturais; marketing e gestão de projetos.

A coordenadora geral do Programa Mulheres Mil do IFF, Thais Romano, comenta: “Iniciamos mais uma turma de mulheres cheias de expectativas e sonhos. E nesse primeiro momento, com a metodologia de sensibilização ‘Mapa da vida’, resgatamos a história, fatores importantes e fatos que marcaram essas mulheres, bem como o que elas projetam para si e para suas vidas daqui para frente”.

De acordo com a coordenadora do programa do IFF/SJB, Alessandra Rocha, enfatiza que o programa tem característica de não só capacitar tecnicamente; “mas, capacitar na área de saúde, cuidado pessoal, empoderamento, direitos e deveres, cidadania e ética”.

Alessandra relata que a preocupação é capacitar as mulheres com foco no desenvolvimento da autonomia de cada uma, para que todas consigam sair do curso empoderadas, capazes de dirigir seu próprio destino e fazer suas próprias escolhas.

“Esse curso é de fundamental importância; a cidade possui diversos eventos ao longo do ano pelas localidades”, pontua o diretor do IFF/SJB, Gláucio Pereira destacando: “Temos o Sesc, um agente cultural com demanda grande de eventos para os seus hóspedes e, no verão, com o movimento nas praias e os eventos intensificados. Essas mulheres, se formando, poderão colaborar muito, se tornando empreendedoras e com mais facilidade de acessar o mercado de trabalho”, analisa.