Depois do recesso que começou dia 15 de julho, as aulas foram reiniciadas nesta segunda-feira Foto Divulgação

Publicado 29/07/2024 19:56

São João da Barra – Com previsão de completar 203 dias até ao encerramento no dia 20 de dezembro, a Secretaria de Educação de São João da Barra (RJ) reiniciou o ano letivo, com 8.497 alunos matriculados nas 38 unidades escolares. Em recesso desde 15 de julho, estudantes e professores retornaram às aulas nesta segunda-feira (29).

De acordo com a secretaria, este ano as escolas estão trabalhando o tema “Escola inclusiva: valores humanos e a Cultura de Paz”, cuja finalidade é contribuir para a transformação e aperfeiçoamento das relações humanas no ambiente escolar, promovendo estímulo a atitudes de respeito às diferenças e a valorização da diversidade humana.

Está definido que, com o início do segundo semestre, vários projetos serão retomados. São citados Práticas Integrativas Escolares, que envolve atividades de xadrez, música, psicomotricidade, nutrição educacional, teatro e filosofia; Resgate, que trabalha as habilidades, com destaque para a matemática e língua portuguesa; e projeto + Esporte, dentre outros.

A diretora da Creche-Escola Aldair Coutinho, Estela Bastos, avalia que o recesso escolar é necessário para recarregar as energias dos alunos e professores: “Estamos aguardando nossos pequenos com muito carinho e alegria. Tenho certeza de que eles sentem falta do ambiente escolar, porque criaram vínculos com os professores, amiguinhos e toda a equipe”.

Estela explica que o objetivo será desenvolver um ambiente lúdico e alfabetizador, proporcionando vivências pedagógicas para os alunos. A secretaria confirma e destaca e reforça o compromisso de prosseguir na aquisição de alimentos de pequenos agricultores, apoiando a agricultura familiar e sustentável.