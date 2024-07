Os quiosques do Polo Gastronômico estarão oferecendo pratos típicos e outras variedades - Foto Divulgação

Publicado 12/07/2024 17:27

São João da Barra - Cardápio diversificado da culinária sanjoanense, preparados nos oito quiosques instalados no Polo Gastronômico de Grussaí, marca mais um final de semana em uma das praias mais movimentadas de São João da Barra.

Além dos pratos típicos do município (e da ocasião), haverá músicas e danças variadas, por conta do Arraiá Gastronômico, neste sábado (13) e no domingo (14). De acordo com a Secretaria de Turismo, organizadora do evento, as iguarias são comercializadas a R$ 20.

Constarão dos cardápios, também, outras opções com carnes variadas e preços diferenciados.

O Arraiá Gastronômico está na sexta edição, registrando grande público entre moradores e visitantes. Os quiosques são: Mister Peixe; Nosso Kiosk; Quiosque do Joel; Quiosque do Bigode; Chalé do Mineiro; Quiosque Da Marli; Quiosque Toca do Jabuti; Quiosque do Cigano

Na programação deste sábado é Farreiro do Piseiro (16h); Vinicius Santos (18h); Quadrilha Lourenço do Espírito Santo (20h); Forrozão Pegada Prime (21h); e Trio Forrozão (23h). Domingo: Charles Mota (14h); Gabriel Ferrari (16h); Quadrilha Sonho, Amor e Fantasia (18h); Igor Saliência (20h); e Xote Carioca (22h).