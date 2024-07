Cláudio Castro e Bacellar descerraram a placa, aplaudidos por Carla Machado e os demais presentes - Foto Secom/Divulgação

Publicado 04/07/2024 20:29 | Atualizado 05/07/2024 00:12

São João da Barra – Iniciada em 2014, interrompida em 2016 e retomada em 2022, quando ainda governava o município a hoje deputada estadual, Carla Machado, a obra de infraestrutura da Avenida Genecy Mendonça, em São João da Barra (RJ), está concluída. O investimento é de R$ 9,3 milhões. Trata-se de uma parceria entre os governos municipal e estadual, por conta do Programa Somando Forças. Castro visita Ponte da Integração nesta sexta-feira (5).

A inauguração aconteceu nesta quinta-feira (4), com as presenças do governador Cláudio Castro; presidente da Assembleia Legislativa (Alerj), Rodrigo Bacellar; deputada estadual Carla Machado; e várias outras autoridades; além de familiares do ex-prefeito Genecy Mendonça, o “Dodozinho” e de populares. A prefeita Carla Caputi está licenciada e foi representada pela chefe de Gabinete, Nayara Pereira, e o secretário de Comunicação, Rodrigo Florêncio.

Nova agenda será cumprida por Cláudio Castro em São João da Barra nesta sexta-feira, na parte da manhã, para uma visita técnica às obras da Ponte da Integração, anunciada como a última antes da inauguração. Em seguida, realizará o lançamento das intervenções na RJ 194 e RJ 196, que dão acesso à ponte pelos municípios de Campos e São Francisco de Itabapoana.

Cláudio Casto ressaltou a importância das parcerias com os municípios para o bem-estar da população. Destacou o resultado do Programa Somando Forças, definido quando Carla Machado ainda era prefeita sanjoanense e falou sobre a Ponte da Integração, com previsão de inauguração para setembro. Ele deverá estar vistoriando a parte de São Francisco de Itabapoana nesta sexta-feira (5).

O governador apontou que em São João da Barra está o maior empreendimento do Brasil hoje, se referindo ao Porto do Açu: “Em muito pouco tempo nós veremos uma potência econômica que será essa cidade. Fico feliz em estar inaugurando uma obra dessa e, sinceramente, a maior parte não fui eu que fiz; mas a gente conseguiu demonstrar o respeito pela região quando vem aqui e termina uma obra que era um sonho”, relatou.

AUSÊNCIA JUSTIFICADA - Na avaliação do governador, enquanto esteve paralisada, a obra atrapalhava a mobilidade da cidade, além de levar poeira para as casas dos moradores do entorno. Ele confirmou que a parceria com o Somando Forças foi renovada em 2022, por iniciativa da então prefeita, atual deputada Carla Machado, permitindo a conclusão da reestruturação da avenida.

“Essa obra fica logo aqui na entradinha da cidade e ficou paralisada por muito tempo”, assinalou Carla Machado relatando: “Muita poeira, essa avenida impedida de passar; desde que assumi o governo municipal, em 2017, tentei resolver esse problema junto ao governo do Estado; hoje é dia de agradecer”.

Ao justificar a não participação de Carla Caputi da inauguração, Rodrigo Florêncio disse que a ausência dela não era encarada como uma lamentação: “Muito pelo contrário; hoje é um dia de felicitações; a prefeita não está aqui agora porque, neste momento, está embalando no seu colo novos sonhos, novos planos e o seu bebê, recente, que acabou de chegar”.

“Dodozinho” era considerado ícone da política sanjoanense e regional; faleceu em 2014, tendo sido homenageado, dando seu nome à Avenida. A rodovia liga a SB-02 à BR-356, desviando o fluxo de veículos do Bairro de Fátima, em uma via de 1,3 quilômetros de extensão, com 22 metros de largura, duas pistas, canteiro central com ciclovia, rede de drenagem com caixa de passagem e ralo.

OUTRAS AGENDAS - Também houve cuidado com o paisagismo, através do plantio de grama no canteiro ao lado da ciclovia; no canteiro central foi colocado superposte com iluminação de LED. A avenida passa a ser monitorada por meio de câmaras instaladas pela Secretaria Municipal de Segurança Pública.

Com recursos próprios, o governo municipal iniciou a construção de praça em uma das rotatórias da Avenida Genecy Mendonça. Serão colocados pisos de intertravados, bancos e iluminação de LED. O governador e Bacellar deverão fazer um sobrevôo na área da Ponte da Integração, que ligará São João da Barra ao município de São Francisco de Itabapoana.

Antes da inauguração em São João da Barra, Cláudio Castro cumpriu agendas em Miracema (Inauguração de Cinema e entrega de títulos de regularização fundiária); Italva (Visitas às novas instalações da sede da Prefeitura e à Unidade de Saúde Local); e Cardoso Moreira (Inauguração de ponte e entrega do Ginásio Valvicks Marques Ferreira).

Nesta sexta-feira, em Campos, o governador participa do lançamento da obra do Destacamento do Corpo de Bombeiros Militar na Baixada Campista; além de iniciar o programa Segurança Presente em Goitacazes. A solenidade deverá acontecer no final da manhã, por volta das 11h.