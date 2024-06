Criação da base de segurança foi discutida em reunião integrada na última sexta-feira - Foto Secom/Divulgação

Publicado 23/06/2024 21:21 | Atualizado 23/06/2024 21:29

São João da Barra – Com cerca de 1.344 metros de comprimento e 16,2 de largura, a Ponte da Integração, ligando os municípios de São João da Barra, São Francisco de Itabapoana e Campos dos Goytacazes (ao norte do Estado do Rio de Janeiro) deverá ser inaugurada em setembro. O governo sanjoanense já articula a implantação de uma base de segurança nas proximidades.

O assunto foi tratado em reunião, na última sexta-feira (21), por iniciativa da Secretaria Municipal de Segurança Pública, envolvendo representantes dos dois municípios, integrantes das polícias Militar, Rodoviárias Federal e Estadual; Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit); e a deputada estadual Carla Machado.

A construção foi iniciada, pelo governo estadual, há 40 anos; são 35 pilares e o projeto está orçado em mais de R$ 124 milhões, tendo sido interrompida em diversas ocasiões. O secretário Anderson Campinho avalia que a reunião de sexta-feira foi muito significativa, para a segurança de São João da Barra e das cidades vizinhas, a partir da inauguração da ponte.

“Reunimos todos os órgãos que operam na segurança ou estão envolvidos na inauguração dessa ponte com o objetivo de estar contribuindo de forma integrada com todas as instituições, visando sempre a busca da maior segurança da população”, resume Campinho. A base de segurança articulada terá câmeras e uma central para garantir o monitoramento da nova via.

Está sendo articulado um trabalho integrado com representantes das respectivas guardas municipal; polícias Militar, Rodoviária Federal e Rodoviária Estadual; e agentes do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) e da própria Secretaria Municipal de Segurança Pública sanjoanense. “A ponte não só integrará os municípios, mas também ligará o estado do Espírito Santo à nossa cidade”, pontua Campinho.

O secretário realça que será ainda uma importante rota ao Superporto do Açu: “Então, a prefeita Carla Caputi, que é sempre muito sensível a esta questão da segurança pública, já nos autorizou a criar essas ações integradas, nas quais a gente possa compartilhar dados, sobretudo de imagens de câmeras de segurança, juntos aos órgãos que já estão inseridos e continuarão unidos para garantir tranquilidade a toda população”, enfatiza.

BASE DA PRE - Como parte da segurança integrada, a deputada Carla Machado destaca que já apresentou uma Indicação Legislativa na Assembleia do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) solicitando ao governo do estado a instalação de uma base da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) na região da ponte. “Essa deve ser a primeira de muitas discussões, porque é uma coisa muito séria”, observa a parlamentar.

Carla Machado comenta: “Quando você tem um desenvolvimento, você gera emprego, gera renda, gera receita; mas, infelizmente, gera também locais de conflitos. E a gente já tem que estar pensando nessa região, que antes era tida como fim de linha, como início da porta do desenvolvimento da nossa região”.

Na opinião do secretário municipal de Segurança Pública de São Francisco, Edson Brito, o setor tem que trabalhar de forma integrada: “Até porque, somos municípios vizinhos e compartilhamos com a população que tem raízes, tanto no município como no outro. E se não buscarmos meios, a violência tende a crescer cada dia mais”, relata

Está definido que haverá novos encontros; uma das pautas será o possível reforço de efetivo das polícias, além da realização de uma visita técnica à área da Ponte Integração, para a verificação do espaço onde estará sendo implantada a Base Integrada de Segurança.