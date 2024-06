Na oficina, realizada sexta-feira, vários pontos foram definidos para a próxima etapa - Foto Divulgação

Na oficina, realizada sexta-feira, vários pontos foram definidos para a próxima etapa Foto Divulgação

Publicado 16/06/2024 17:03 | Atualizado 16/06/2024 17:04

São João da Barra – As metas e ações dos próximos anos na gestão dos resíduos sólidos no município começaram a ser discutidas na última sexta-feira (14), em São João da Barra (RJ), durante Oficina Pública realizada pela Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos e a empresa DRZ – Geotecnologia e Consultoria.

O evento aconteceu no Auditório Municipal, buscando sugestões para o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Participaram representantes de associações de moradores; do Programa de Educação Ambiental; instituições e empresas, além de professores, estudantes e outras pessoas da comunidade.

O próximo passo será uma Consulta Pública, em julho, aberta à população, em geral, para tratar das estratégias de redução, reutilização, reciclagem e destinação adequada dos resíduos sólidos. O fechamento será em Audiência Pública com os moradores de todos os distritos.

A secretária de Meio Ambiente, Marcela Toledo, explica que o Plano é uma obrigação legal da Política Nacional dos Resíduos Sólidos que todos os municípios precisam ter: “Essa iniciativa, ao ser implantada, vai ajudar a ampliar a captação de recursos através do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) Ecológico.

O gestor ambiental da DRZ, Agenor Martins Júnior, também participou da Oficina. Ele pontua que a Política Nacional dos Resíduos Sólidos é uma lei antiga de 2010 que foi regulamentada em 2022: “O município de São João da Barra conseguiu, através do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, a contratação da DRZ”.

Desde 2023 que a empresa vem atuando em conjunto com a equipe técnica da Secretaria de Meio Ambiente no processo de elaboração do Plano Municipal. Agenor resume que, no início do trabalho, em 2023, teve a fase de diagnóstico, sendo feitos levantamentos de dados e outras ações, visando propor um prognóstico para ser discutido e debatido, levando em consideração a participação popular.