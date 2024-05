Normalmente, em ocasiões de feriados no final do mês, a prefeitura antecipa os salários - Foto Secom/Divulgação

Publicado 30/05/2024 21:48

São João da Barra – O funcionalismo municipal já recebeu o pagamento referente a maio em São João da Barra (RJ). Os depósitos foram feitos nessa quarta-feira (29), juntamente com o auxílio-transporte. Outra antecipação prevista é da primeira parcela do 13º salário.

A antecipação, anunciada pela prefeita Carla Caputi no dia anterior, é para que os servidores passem o “feriadão” de Corpus Christi com dinheiro no bolso. Nesta sexta-feira (31) será ponto facultativo nas repartições públicas municipais, à exceção dos serviços essenciais.

No sábado (1), os trabalhadores efetivos recebem a recarga do Cartão do Servidor, de até R$ 550; o valor é calculado proporcionalmente, em relação aos dias de comparecimento ao trabalho, considerando a jornada mensal.

A prefeita também anuncia que a primeira parcela do 13º salário (normalmente paga em agosto) será antecipada para 14 de junho, em programação elaborada pela Secretaria de Administração.

Sobre a antecipação do pagamento, a Secretaria de Comunicação (Secom) explica que “em ocasiões especiais, como neste mês, em que o município tem ponto facultativo na quinta-feira, 30, e na sexta-feira, 31, em comemoração ao dia de Corpus Christi, pode acontecer a antecipação”.