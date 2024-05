Encontros para qualificação tiveram início dia 27 de abril e vão até novembro deste ano - Foto Secom/Divulgação

Publicado 21/05/2024 11:42

São João da Barra – Qualificar o trabalho com a leitura e a escrita na educação infantil e assegurar a alfabetização na idade certa nos anos iniciais do ensino fundamental é o objetivo da Secretaria Municipal de Educação (Semed) de São João da Barra (RJ), ao aderir ao programa do governo federal Compromisso Nacional Criança Alfabetizada.

A articuladora municipal do programa, Luciana Paula, também coordenadora na Semed do Ciclo Alfabetizador (1° e 2° ano do fundamental), explica que cerca de 80 profissionais da educação infantil da rede municipal estão participando de uma formação, cujos encontros acontecem mensalmente na Escola Municipal Elysio de Magalhães, em Barcelos, a exemplo do que ocorreu no último sábado, 18.

“Foi o segundo dia da capacitação de um total de oito encontros que vão até novembro; o primeiro deles aconteceu no dia 27 de abril”, ressalta Luciana pontuando: “Um dos eixos do projeto visa oferecer formação para os profissionais da área da educação, por meio de estudo e reflexão sobre práticas e possibilidades de atuação em que a criança seja protagonista da própria aprendizagem no processo de apropriação da leitura e da escrita”.

Na opinião da articuladora, o projeto transformará a prática docente dos nossos profissionais. Ela afirma que a formação com o projeto Leitura e Escrita na Educação Infantil (LEEI) é proposta pelo Ministério da Educação (MEC), em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais. “A capacitação, que acontece o dia todo em um sábado de cada mês, é aplicada pelas formadoras municipais Wanessa Vilella e Érika Cristiane, que articulam os encontros junto à coordenadora da Educação Infantil da Semed, Thais Barboza”.

Luciana realça que o intuito do MEC é garantir, junto com todos os estados e municípios do país, a formulação e implementação de ações estratégicas para todas as crianças brasileiras estarem alfabetizadas ao final do 2º ano do ensino fundamental, “além de apoiar a recomposição das aprendizagens até o 5º ano dos estudantes prejudicados pela pandemia. São João da Barra participará também de outras etapas”.