Os fiscais deram uma geral, observando as etiquetas do produto, para analisar os preços - Foto Secom/Divulgação

Os fiscais deram uma geral, observando as etiquetas do produto, para analisar os preços Foto Secom/Divulgação

Publicado 10/05/2024 20:57

São João da Barra - O Procon está com equipes desde essa quinta-feira (9), em São João da Barra (RJ), acompanhando a comercialização de arroz. A medida é motivada pela onda de abuso nos preços que estaria ocorrendo em várias cidades brasileiras, gerado pelas devasradoras enchentes que acontecem no Rio Grande do Sul (RS), maior produtor do cereal.

Segundo o coordenador do Procon, Agrippino Neto, até agora não foi constatada nenhuma prática de preço abusivo; no entanto, há uma alta na procura, a exemplo do que acontece em nível nacional. A fiscalização permanece até este sábado (11) e retorna na próxima segunda-feira (13), em todos os estabelecimentos que comercializam o produto no município.

Apesar de nada de irregular ter constatado, o Procon orienta os consumidores a terem cautela ao realizarem a compra demasiada do arroz: “Há informações da Federação Nacional dos Produtores de Arroz são de que não faltará o produto nas prateleiras”, justifica Agrippino reforçando que, de acordo com a federação, mais de 80% das lavouras no RS já foram colhidas.

“Os dados mostram que o Rio Grande do Sul é responsável por 70% da produção brasileira e que apenas 2,55% do total foi perdido inteiramente e 1,97% foi parcialmente perdido”, acentua o coordenador realçando: “Observa-se que há bastante arroz para ser deslocado para as regiões centrais do Brasil e neste momento não há necessidade urgente de importação.”.

Independente da estratégia de fiscalização montada pelo órgão sanjoanense, o coordenador sugere que a população tenha calma: ”A cautela é necessária; pois, com o esvaziamento das prateleiras o arroz tende a subir de preço, considerando a lei de mercado que basicamente ocorre quando a procura por determinado produto é alta e a oferta é baixa, e os preços aumentam”.