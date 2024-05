Os integrantes da equipe visitaram e filmaram vários pontos considerados atrativos - Foto Secom/Divulgação

Publicado 07/05/2024 18:05 | Atualizado 07/05/2024 18:16

São João da Barra – Os potenciais históricos, culturais, ambientais e de economia criativa de São João da Barra, onde está localizado o Porto do Açu (maior complexo portuário da América Latina), passam a constar de documentário do projeto Geoparque Costões e Lagunas do Estado do Rio de Janeiro.

A comissão gestora do projeto esteve no município sábado (4) conhecendo os atrativos de valores históricos, arquitetônicos e paisagísticos, visando produzir documentário, com proposta de difundir a geodiversidade, geoconservação e geoturismo no território abrangido.

O Geoparque Costões e Lagunas engloba 16 municípios; busca retratar todas as manifestações de cada um deles enfatizando as comunidades do entorno, depois de reconhecidos e previamente visitados, estudados e catalogados, conforme explica o gerente de Patrimônio e Memória da Secretaria Municipal de Cultura, André Pinto.

“São João da Barra participa do projeto com dois sítios geológicos de relevância internacional, com a Foz do rio Paraíba do Sul e seu processo de dinâmica costeira e a Lagoa Salgada, com ocorrências de vida primitiva e produção dos estromatólitos carbonáticos”, aponta André que acompanhou a equipe durante a gravação do documentário.

DIVERSOS PONTOS - Entre os pontos focados estão Palácio Cultural Carlos Martins; Cais do Imperador; Casa de Cultura João Oscar do Amaral Pinto, igreja matriz de São João Batista; ruínas do prédio do Julinho; Foz do rio Paraíba do Sul; e Casa do Artesão Sanjoanense.

A produção envolve a mestre em Geologia Kátia Mansur (Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ); mestre em hidrogeologia Maria da Glória (Universidade Estadual do Norte Fluminense - Uenf); e uma equipe de filmagem, coordenada pelo diretor Ricardo Giaroli. O documentário será apresentado à equipe da Unesco, em data a ser definida ainda.

Segundo André Pinto, São João da Barra vai receber placas com a identificação do território Geoparque: “Serão colocadas nas rodovias, assim como já estão em espaços culturais e de economia criativa, como o Palácio Cultural Carlos Martins, Casa de Cultura João Oscar do Amaral Pinto, Estação das Artes Derly Machado e Casa do Artesão Sanjoanense”.