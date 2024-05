Recentemente Carla Caputi assinou a doação definitiva da área onde o IFF está instalado - Foto Secom/Divulgação

Publicado 09/05/2024 20:25 | Atualizado 09/05/2024 20:40

São João da Barra - Parcerias entre governo municipal e Instituto Federal Fluminense (IFF) Campus SJB garantem um passo fundamental para que São João da Barra (RJ) passe a contar com os primeiros cursos de graduação e pós-graduação na instituição, que está instalada no município há cerca de dez anos, em área doada pela prefeitura.

O Ministério da Educação (MEC) publicou nessa quarta-feira (8) portaria mudando a de Avançado para Pleno o Campus, permite o início de ações para a ampliação de cursos no IFF SJB, inclusive implantando o Superior de Tecnologia em Logística. O diretor-geral do IFF SJB, Gláucio Pereira, ressalta a importância da parceria com a prefeitura.

O diretor lembra que os entendimentos acontecem antes mesmo do IFF se tornar um Campus, há 10 anos, na área cedida pelo município, com doação oficializada recentemente pelo governo Carla Caputi. Além da comunidade escolar, a prefeita comemora a mudança de tipologia; desde dezembro do ano passado, ela colocou a equipe do governo à disposição da diretoria do IFF SJB para ajudar no processo que permitiu o avanço do Campus.

Gláucio Pereira ressalta que a mudança já vinha sendo tentada há anos e dependia de critérios; crescimento no número de matrículas e oferta de novos cursos (que revelaram a necessidade de ampliação) eram alguns. No entanto, o diretor aponta que o processo esbarrou em uma exigência feita pela União de que área onde está o IFF SJB, doada pela prefeitura, fosse repassada por meio de escritura ao Instituto.

“A prefeitura foi fundamental nessa parceria que já tem há muito tempo, como acontece nas oficinas e cursos realizados junto com algumas secretarias”, declara Gláucio realçando que para esse avanço, especificamente da mudança de tipologia, a prefeita Carla Caputi e sua equipe, por meio da Procuradoria do município, foram fundamentais para garantir a cessão do terreno.

NOVOS CURSOS - “Para o MEC fazer o investimento e tornar o Campus em Pleno, era necessária a escritura da área”, reforça o diretor enfatizando: “Então, a prefeitura foi importante, chegando junto com a gente, para emitir todas as documentações necessárias”.

“A prefeitura segue sendo essencial na estruturação para a implantação desses novos cursos”, relata Gláucio que também destaca o esforço da gestão do seu antecessor no cargo, Paulo Vidal, junto à prefeita para a concretização do avanço.

Dentro de um prazo máximo de cinco anos, o IFF SJB poderá os cursos técnicos integrados de Informática e Administração, além de Mecânica na modalidade concomitante/subseqüente.

Estão ainda previstos no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2023/2028 do IFF, o pós-técnico em Energias Renováveis, e a pós-graduação, especialização lato sensu, voltada à formação de professores por meio de oferta institucional EAD.

De acordo com o diretor-geral, a expectativa é de que o IFF dobre sua capacidade de atendimento de forma gradativa: “Apesar do prazo de cinco anos, a estimativa é que em três anos os cursos de graduação e pós-graduação estejam em funcionamento”.

GRANDE CONQUISTA - Para definir a expansão do Campus e oferta de novos cursos, o MEC levou em consideração a mudança da tipologia “IF Campus Avançado 20/13” para “IF Campus 40/26”. Com isso, o campus poderá passar a contar com 40 docentes e 26 técnico-administrativos, duplicando o seu quadro de hoje.

Atualmente, o Instituo em SJB tem aproximadamente 450 estudantes, entre cursos e oficinas. Carla Caputi considera o IFF uma grande conquista para o município. “Uma instituição deste porte reforça nossa política de educação que visa cada dia mais a qualificação dos nossos jovens; por isso, apoiamos todas as parcerias entre a Prefeitura e o IFF”, assinala a prefeita.

O apoio do governo municipal aos eventos do IFF é comentado pelo diretor de pesquisa e extensão no na instituição, Pedro Araújo: “De uma forma global, a prefeitura está diretamente junto com a gente em várias ações, o que permitiu crescer o número de matrículas, por exemplo, ajudando agora na mudança”. O ex-diretor do Campus SJB, atualmente na pró-reitoria de ensino, Paulo Vidal, concorda, pontuando a trajetória do IFF no município.

“Hoje temos nessa parceria com o poder público municipal a base sobre a qual atuamos em diálogo com o território”, resume concluindo: ”A mudança de tipologia do Campus representa o reconhecimento da atuação do IFF neste território e o potencial do Instituto em aumentar sua oferta formativa em benefício da consolidação do desenvolvimento socioeconômico local e regional. Agradecemos imensamente o apoio dado pela prefeita e sua equipe para vencermos os obstáculos que foram apresentados”.