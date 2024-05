O evento será na Casa do Empreendedor que fica na Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico - Foto Secom/Divulgação

Publicado 15/05/2024 14:01 | Atualizado 15/05/2024 14:08

São João da Barra – Proporcionar aos microempreendedores individuais (MEIs) oportunidades para integração, capacitação e atualização de temas relevantes, o governo de São João da Barra (RJ) realiza, de 21 a 23 de maio, a Semana do MEI.

Organizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, juntamente com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o evento será na Casa do Empreendedor (na sede da secretaria, localizada na Avenida Rotary, 783, centro).

Serão parceiros o Sistema de Cooperativas Financeiras do Brasil Fluminense (Sicoob), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de São João da Barra e o programa Líder Norte Fluminense, com foco na promoção do fortalecimento dos microempreendedores locais. Os detalhes podem ser conferidos no portal da prefeitura.

Os temas serão ministrados pelos consultores do Sebrae. A programação será aberta dia 21, às 14h, com a Oficina Marketing Digital; no dia seguinte (22), no mesmo horário, haverá oficina “Como Aumentar suas Vendas”. Já para o encerramento (23), às 15h, está programada palestra sobre o tema: “Entendendo Custos, Despesas e Preço de Venda”.