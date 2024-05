Além de da estrutura dos ônibus, o governo fiscaliza para que horários sejam cumpridos - Foto Secom/Divulgação

Além de da estrutura dos ônibus, o governo fiscaliza para que horários sejam cumpridos Foto Secom/Divulgação

Publicado 16/05/2024 15:26 | Atualizado 16/05/2024 15:36

São João da Barra - Investimentos feitos pelo governo municipal no setor de transporte coletivo público de São João da Barra (RJ), no final de 2023, aumentou de oito para 15 a frota de ônibus. Com isso, as viagens feitas nos primeiros quatro meses de 2024 já superam todo o ano passado.

O transporte coletivo no município é gratuito. Atualmente, são 173 horários, sendo 110 de segunda-feira a sexta-feira e 63 aos sábados, domingos e feriados, atendendo mensalmente, em média, 120 mil passageiros, em sete linhas. Todos os ônibus possuem elevador para garantir a acessibilidade.

A Secretaria de Transporte e Trânsito detalha que mais de 478 mil passageiros foram transportados de janeiro a abril deste ano, em quase 34 mil viagens nas sete linhas para diversas localidades do município. De acordo com os dados, em todo o ano passado o número de viagens foi inferior a 22 mil.

O secretário, Ademildo Neto, realça que de janeiro de 2021 até abril deste ano foram atendidos gratuitamente mais de 3,1 milhões de passageiros, sendo o ano de 2023 o de maior fluxo com 1,2 milhão de viajantes. O reforço na frota zerou o índice de reclamações, na ouvidoria, quanto a horário e superlotação.

“É uma constatação que a gente faz também pelo trabalho dos fiscais, que vêm acompanhando todas as linhas diariamente e não recebem reclamação referente a isso”, destaca Neto acentuando que o município tem um transporte coletivo que atende de forma eficaz: “Mas, estamos sempre atentos, para atender a população de forma perfeita”, assinala.

Segundo o secretário, logo que é constatada alguma falha, a secretaria entra em contato com a empresa operadora para solucionar imediatamente. Ele relata que os usuários utilizam os coletivos para diferentes funções; entre elas estudar, realizar compras, passear, resolver assuntos burocráticos e, principalmente, trabalhar.

BENEFÍCIOS - “Temos o compromisso de que o nosso transporte seja acessível a todos; por isso, os nossos fiscais estão sempre verificando se horários e itinerários são cumpridos e se os elevadores estão funcionando nos ônibus”, afirma Neto avaliando que, para o trabalhador, a gratuidade é muito importante, porque ele não precisa tirar do bolso aquele recurso que pode ajudar a levar um alimento para casa”.

Outro fator considerado relevante pelo secretário, é que quem precisa chegar ao centro da cidade para fazer compras não tem despesa com passagem. “Como reflexo também do transporte gratuito e o aumento em 70% da oferta de horário veio uma movimentação ainda maior no comércio na Sede do município”, observa.

“Na linha SJB/Açu Direto, em 2022 tínhamos 14 horários e atualmente temos 23; aos finais de semana eram quatro horários e hoje esse número duplicou; na linha via Quixaba aumentamos de oito para 11 horários e o último que era de 17h passou a ser 22h15”, detalha o secretário lembrando que recentemente, a secretaria deu um novo itinerário à linha 7, implantada em dezembro.

“Antes era Açu Circular e agora inclui o trajeto até Barcelos”, explica Neto concluindo que a localidade do sexto distrito também passou desde o fim do ano passado a ter o dobro de horários para a área central: “O aumento foi de 13 para 26 de segunda a sexta; anteriormente a linha não funcionava aos fins de semana e feriados e desde dezembro passou a contar com dez horários”.