O Polo Gastronômico está localizado na orla; é um dos pontos mais freqüentados da praia Foto Secom/Divulgação

Publicado 27/05/2024 19:42 | Atualizado 27/05/2024 19:42

São João da Barra - Adiada em virtude das fortes chuvas que atingiram o município em março, a 4ª edição do Festival do Caranguejo de São João da Barra (EJ) está programada para o próximo final de semana, no Polo Gastronômico da praia de Grussaí. O evento consta no calendário turístico e cultural do município.

A realização é do governo municipal, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer, em parceria com os permissionários dos oito quiosques do polo. O secretário Edivaldo Machado ressalta que, além da gastronomia, o festival vai contar com atrações musicais todos os dias.

“O menu especial custará R$ 35 (preço único), tendo o caranguejo como a grande estrela dos pratos, que serão servidos com acompanhamentos especiais de cada quiosque”, adianta Edivaldo assinalando que também estará disponível o cardápio convencional.

Já está definida programação musical para todo o festival: sexta-feira, às 12h, Júnior e Seus Comparsas; às 15h, Forró Timbalaiê. Sábado, às 12h, grupo Samba Prime seguido da Banda FX, às 15h. Domingo, às 12h, grupo Hits do Samba, com Everton Barreto encerrando a programação musical às 15h.

CARDÁPIOS VARIADOS - O secretário justifica a definição de nova data: “Tivemos que adiar o festival naquele momento, pois os esforços eram para atender as famílias atingidas pela chuva; mas, como o evento já virou tradição e os turistas aguardam por essa ocasião, não poderíamos deixar de realizar“. O cardápio elaborado pelos oito quiosques é anunciado pelo secretário.

A Toca do Jabuti servirá Caranguejo à Moda Mineira, acompanhado de tutu treme-treme, cachaça mineira e caipirinha. Quiosque do Cigano: Caranguejo à Moda da Casa, feijão tropeiro, caldo de caranguejo e molho de pimenta. Chalé Mineiro: Caranguejo ao Sabor Mineiro, farofa mineira (com ovos, couve e banana).

No Quiosque do Bigode o cardápio será Caranguejo à La Bigode e tutu de feijão. Nosso Quiosque: Caranguejo à Moda Quiosque, acompanhado de arroz de carreteiro. Quiosque Mister Peixe: Caranguejo à Brasileira e cachaça mineira. Quiosque da Marli: Caranguejo a La Praiano, pirão com vinagrete de banana da terra. Quiosque do Joel: Caranguejo à Moda Festival, farofa e pirão.