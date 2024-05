A unidade doada pelo governo estadual conta com equipamentos modernos e tecnologia de ponta - Foto Secom/Divulgação

24/05/2024

São João da Barra – A base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) instalada em Atafona, pelo governo de São João da Barra (RJ) ajuda a salvar vidas, encurtando o tempo de resposta nos resgates. Segundo a Secretaria de Saúde, mais de 90 atendimentos já foram realizados em cerca de um mês pela unidade, que atua em parceria com o serviço de Resgate Municipal.

Doada pelo Governo do Estado, a ambulância conta com equipamentos modernos e tecnologia de ponta para garantir um atendimento rápido e eficiente. “O serviço é mantido com 100% de recursos do município, equipe composta por enfermeiro, técnico de enfermagem e condutor treinado em Atendimento Pré-hospitalar (APH)”, resume a secretaria.

A Coordenação de Urgência e Emergência orienta que o Samu pode ser solicitado pelo 192, 2741-1818 ou 98135-7764, este último também por WhatsApp; aponta que o tempo de resposta em resgates nas áreas de Atafona foi encurtado em 20 minutos: “O atendimento prioriza, além do segundo distrito, parte da sede do município e o terceiro distrito, Grussaí, onde o tempo de espera pelo socorro com a ambulância do Samu diminuiu em 15 minutos”, informa.

A secretaria adianta que o raio de atuação pode se estender às demais localidades do município em casos de maior necessidade. “São João da Barra implementando essa ambulância do Samu destacada em Atafona, consegue estar gerando atendimento para a região, bem abaixo da média nacional, que tem sido cerca de 20 minutos do acionamento até o deslocamento no local”, observa o enfermeiro Eduardo Oliveira.

“A expectativa é de que junto à parceria com o governo estadual e outros municípios, seja ampliado ainda mais o atendimento com a instauração do Consórcio Público Intermunicipal do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf)”, realça a secretaria relatando que será construída uma central de regulação.

SEGUNDA UNIDADE - Também está definido que serão feitos repasses para a disponibilização das bases descentralizadas, permitindo o funcionamento de uma segunda ambulância do Samu no município, também já doada pelo estado, ao município. Para agilizar o atendimento com eficiência, a secretaria optou por compor a equipe com enfermeiro e técnico de enfermagem, prestando o serviço de suporte intermediário.

Dados da secretaria mostram que a implantação do Samu também reduziu a demanda de atendimentos realizados pelo serviço de Resgate Municipal que fica baseado em Cajueiro, localização estratégica para atendimento aos eventos de trauma na BR 356, mas que inviabilizava a melhor resposta nesta região agora coberta pelo Samu 1. Antes, a equipe do Resgate tinha que se deslocar do quarto distrito para Atafona.

O município é 100% coberto por serviço de atendimento pré-hospitalar, onde outras ambulâncias atuam, registra a secretaria enfatizando que o Samu é apontado como mais um serviço a compor a rede de atenção às urgências e emergências, complementando esta rede assistencial à população sanjoanense.