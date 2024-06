A quadrilha junina Mãe Querida é uma tradição dos festejos, programada para quinta-feira - Foto Divulgação (Arquivo)

A quadrilha junina Mãe Querida é uma tradição dos festejos, programada para quinta-feira Foto Divulgação (Arquivo)

Publicado 11/06/2024 14:06

São João da Barra – Com missa celebrada pelo Padre Pinalli, às 19h, e uma Noite de Louvor com o grupo de oração Unção do Espírito Santo, São João da Barra (RJ) dá sequência, nesta terça-feira, ao tríduo a Santo Antônio (na igreja do santo). Iniciado nessa segunda-feira (10), com o “Terço das mães que oram pelos filhos”.

O evento – organizado pela Paróquia São João Batista, em parceria com o governo municipal – é em homenagem a Santo Antônio dos Pobres, inserida no Circuito Junino, que nesta quarta-feira (12), terá o primeiro show nacional de toda programação, que inclui o aniversário da cidade, o padroeiro São João Batista e São Pedro, até o dia 30 de junho.

A Secretaria de Comunicação (Secom) aponta que são várias atrações musicais e culturais (todas na Praça Santo Antônio), que se somam à parte religiosa: “Quem sobe ao palco na Praça Santo Antônio nesta quarta (12), às 22h, é o grupo carioca de pagode Pique Novo, com mais de 30 anos de carreira”.

Antes do Pique Novo – com sucessos conhecidos do público, como “No meu olhar”, “Ligando os fatos” e “No lance” -, a Banda Cortina de Vidro fará uma apresentação, às 20h. Na quinta-feira (13) haverá a quadrilha junina Mãe Querida e show da Banda Os Piratas; enquanto o tradicional Desfile de Noivas acontece sexta-feira (14), às 20h; a banda Mistura Fina se apresenta às 23h.

“Dentro da festa de Santo Antônio também não vão faltar as tradicionais brincadeiras e barracas, além da programação religiosa, marcada por Terço, Santa Missa, Noite de Louvor, Alvorada e Procissão”, realça a Secom enfatizando que o Circuito Junino de São João da Barra é uma tradição que atrai a visita de várias pessoas de municípios vizinhos.