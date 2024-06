A versão da Paixão 2024 teve cenas muito fortes e mexeu com o emocional da platéia - Foto Secom/Divulgação

Publicado 31/05/2024 19:16

São João da Barra – Cenas fortes marcadas por muita emoção garantiram a formatação da Paixão de Cristo, na noite dessa quinta-feira, feriado de Corpus Christi, na Praça São João Batista, em São João da Barra (RJ). A nova montagem foi focada nos milagres de Jesus.

Toda encenação aconteceu no espetáculo sacro “Chagas da Paixão”; uma apresentação tradicional no município, provocando emoção e muita fé do começo ao fim não apenas nas centenas de pessoas que assistiram, mas, também, nos artistas que representavam em lances contando parte da história de Jesus Cristo em seus últimos momentos na terra.

Entre as passagens mais fortes, atingiram o auge as cenas “A mulher do fluxo de sangue”; “A libertação de Madalena dos sete espíritos malignos”; “A ressurreição da filha de Jairo”; “Palácio de Pilatos”; “Santa Ceia”; “Morte de Judas”; além da “Crucificação e Ressurreição”.

A entrada de Jesus em Jerusalém foi um dos momentos mais marcantes do espetáculo, envolvendo o público cantando e acenando para Jesus com os ramos nas mãos. Também a Via Crucis mexeu fortemente com o emocional da plateia, com a passagem do elenco feita através de uma passarela.

A nova produção foi composta de diversos efeitos luminosos, com cerca de 150 pessoas envolvidas e um elenco formado por novos e experientes atores sanjoanenses. “Celebrar esse dia tão importante do nosso Calendário Turístico e Cultural com esse belíssimo espetáculo só engrandece a nossa história e a programação cultural do município”, ressalta o secretário municipal de Cultura, Gil Miranda.