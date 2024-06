Os participantes foram orientados sobre como aprender a empreender e crescer - Foto Secom/Divulgação

Publicado 04/06/2024 15:38

São João da Barra – Mais de 70 jovens de idades entre 15 e 29 anos participaram, nessa segunda-feira (3), do II Seminário de Empreendedorismo Jovem de São João da Barra (RJ). O evento aconteceu no salão do Santuário de Nossa Senhora da Penha, na praia de Atafona.

A realização foi da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos via Departamento da Juventude e Políticas Públicas, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico e com apoio do Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Os objetivos foram auxiliar, incentivar e aperfeiçoar o empreendedorismo entre os jovens visando o desenvolvimento profissional. Foram realizadas palestras, além de apresentação de cases de sucesso, rodada de negócios e roda de conversa para avaliação e troca de percepções e expectativas.

O coordenador municipal de Juventude e Políticas Públicas, Diogo Pessanha, observa que existe no município empreendedores com uma força de inovação, criatividade e transformação social incrível: “Nesta edição tivemos a oportunidade de mostrar histórias inspiradoras, espaço para aprender, compartilhar experiências, fazer network e, acima de tudo, transformar o sonho desses jovens em um grande projeto”, ressalta.

Em postagem no portal da prefeitura, a fotógrafa Clara Nascimento, moradora de Atafona, afirma que o seminário foi uma oportunidade para aprender e trocar experiências: “Foi inspirador fazer parte dessa rede de apoio e ter a oportunidade de mostrar nosso trabalho”, realça.