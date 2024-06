A orquestra é composta por 55 músicos e já realizou concertos em salas de diversas cidades - Foto Secom/Divulgação

A orquestra é composta por 55 músicos e já realizou concertos em salas de diversas cidades Foto Secom/Divulgação

Publicado 17/06/2024 12:35 | Atualizado 17/06/2024 13:18

São João da Barra – A abertura do circuito “150 anos de Aurora Musical”, com a apresentação da Orquestra de Sopros Nova Aurora, do município de Macaé, será em São João da Barra (RJ), no próximo dia 22. A iniciativa é patrocinada pelo programa Petrobras Cultural, envolvendo também a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

A programação é definida através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura e Governo Federal e abrange vários municípios. Depois de São João da Barra, na Praça São João Batista, com início às 21h, com o concerto “Acústico OSNA – Pop e Rock”, a Nova Aurora está programada para Campos Dos Goytacazes, dia 21 de julho, no Teatro Trianon.

Sete dias depois (28), a orquestra se apresenta em Macaé; dia 30 de agosto, estará no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, com Flávio Venturini como artista convidado. O encerramento da temporada será em Rio das Ostras, dia sete de setembro, com a participação do grupo Raiz do Sana.

De acordo com a Secretaria de Comunicação (Secom) de São João da Barra, a apresentação do concerto no município será em estilo Pop rock. Com direção artística e regência de Hélio Rodrigues, a orquestra é composta por 55 músicos e já realizou concertos em salas prestigiadas, como o Theatro Municipal do Rio de Janeiro e Sala Cecília Meirelles.

O circuito é composto por concertos sinfônicos e exposição itinerante e também já foi apresentado nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo. A Sociedade Musical Nova Aurora foi fundada em 8 de junho de 1873, em Macaé, ao norte do Estado do Rio; é mantenedora da Orquestra de Sopros e atua como escola de música.