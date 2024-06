Tradicionalmente, o cortejo religioso no Paraíba conduz cata-vento com efígie de São João Batista - Foto Divulgação (arquivo)

Publicado 21/06/2024 20:03

São João da Barra – O Circuito Junino, tradicional em São João da Barra (RJ), tem atraído, além de moradores do município, dezenas de pessoas de cidades vizinhas. A programação desta sexta-feira (21) foi aberta às 18h30, com show de Os Manos do Forró, no Calçadão Dirceu da Graça Raposo e Cortejo da Bandeira de São João Batista; também houve missa. O ponto alto da festa será o Desfile Fluvial, domingo.

Às 21h haverá a Quadrilha do Centro Pro-Estudantil de Grussaí (Cepeg), no “Tendão” em frente à Praça São João Batista; uma hora depois, será a vez da Quadrilha Lourenço do Espírito Santo. Em seguida, às 23h, a banda Lamparão Pé de Serra se apresenta.

À meia-noite, a cantora Raylane Mendes fecha a programação, no Palco Sanfona próximo da Praça. As atrações continuam neste sábado; mas a grande expectativa é quanto ao Desfile Fluvial de São João Batista, programado para domingo (23), no Rio Paraíba do Sul, às 15h.

Com saída do Santuário de Nossa Senhora da Penha, em Atafona, e chegada no Cais do Imperador, o cortejo religioso irá conduzir o cata-vento com a efígie de São João Batista (tradição do século XVIII); a Banda União dos Operários, Irmandade São João Batista, fiéis, devotos, pessoas da comunidade e visitantes estarão recepcionando.

De acordo com a Secretaria de Comunicação (Secom), uma comissão julgadora vai avaliar os critérios estabelecidos no edital, que prevê premiação de R$ 22 mil para os primeiros colocados das embarcações participantes. Serão considerados tema; criatividade; ornamentação; e conjunto.

Para cada quesito será atribuída uma nota de 5 a 10. O 1º lugar receberá R$ 7.000; 2º lugar, R$ 6.000; 3° lugar, R$ 4.000; 4° lugar, R$ 2.000; 5° lugar, R$ 1.000; 6° lugar, R$ 800; 7° lugar, R$ 700; 8° lugar, R$ 500. Os quatro primeiros colocados também receberão troféu.