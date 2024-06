Nayara Pereira e Rodrigo Florêncio representaram a prefeita Carla Caputi na premiação - Foto Divulgação

Nayara Pereira e Rodrigo Florêncio representaram a prefeita Carla Caputi na premiação Foto Divulgação

Publicado 18/06/2024 18:23 | Atualizado 18/06/2024 18:24

São João da Barra – A prioridade de uma política de austeridade e respeito aos recursos públicos, elevando o Executivo sanjoanense a um patamar de visibilidade, respeito e reconhecimento em nível nacional acaba de garantir a São João da Barra o ‘Prêmio Band Cidades Excelentes’, sendo considerado melhor município do estado do Rio de Janeiro em ‘Governança, Eficiência Fiscal e Transparência’.

Esta é a convicção do Secretário de Comunicação Social (Secom), Rodrigo Florêncio, e da Chefe de Gabinete do Governo, chefe de Gabinete dela, Nayara Pereira, que representaram a prefeita Carla Caputi, na solenidade de entrega do prêmio, nesta terça-feira (18), no auditório da Fecomércio, na cidade do Rio de Janeiro.

A iniciativa foi do Grupo Bandeirantes e Instituto Aquila, que reconhece e incentiva as boas práticas de gestão pública. A avaliação envolveu as cidades que têm de 30 mil a 100 mil habitantes. Além do prêmio, Dão João da Barra também é reconhecida entre as cidades que mais se desenvolveram no índice geral.

Florêncio explica que o desempenho é avaliado pelo ‘Cidades Excelentes’, em todo o país, por critérios técnicos com base em alguns pilares, que impactam diretamente na qualidade dos serviços prestados à população. São analisados, também, índices de Educação; Saúde e Bem-Estar; Infraestrutura e Mobilidade Urbana; Sustentabilidade e Desenvolvimento Socioeconômico; e Ordem Pública.

“A premiação reforça a evolução da gestão de São João da Barra, porque o Índice de Gestão Municipal Áquila utiliza dados públicos dos últimos quatro anos, o que comprova o trabalho que vem sendo desenvolvido pela administração”, pontua Florêncio. O Secretário de Fazenda, Aristeu Neto, reforça: “O prêmio vem para validar o comprometimento da gestão municipal sob o comando da prefeita Carla Caputi”.

Outra observação de Neto é que o prêmio demonstra que o governo sanjoanense está no caminho certo: “Sabemos o quanto já avançamos, mas o objetivo é continuar avançando cada vez mais. Destacamos o empenho e comprometimento de toda a equipe que vem trabalhando, se dedicando a fazer o melhor sempre”.

PATAMAR MELHOR - A Controladora do Município, Marcela Carvalhaes, lembra que no prêmio de 2023, São João da Barra já havia ficado entre as três cidades da sua categoria em ‘Governança, Eficiência Fiscal e Transparência’. “No ano passado, ficarmos entre as três cidades mais bem colocadas na mesma categoria; já mostrou reconhecimento ao trabalho contínuo e responsável”, realça.

Marcela enfatiza que, agora, a primeira colocação enuncia o patamar de visibilidade, respeito e reconhecimento em nível nacional de São João da Barra: “Comprovada e indiscutível a constante ascensão do município e sua gestão executiva, que prioriza a política de austeridade e respeito aos recursos públicos”.

A controladora expõe, ainda, que “o prêmio confirma a luta e o trabalho de um grupo técnico, comprometido e respeitoso aos princípios que regem a administração pública, principalmente o da Transparência, impactando diretamente na qualidade dos serviços prestados à população”.

O critério empregado pela parceria entre o Grupo Bandeirantes de Comunicação e o Instituto Aquila visa transformar a realidade das 5.570 cidades brasileiras. O Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA), que utiliza conceitos de big data para reunir as informações públicas mais atualizadas, é levado em consideração. Pela primeira vez, o estudo foi elaborado com base no mandato completo dos prefeitos.