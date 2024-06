Para o animal passar por procedimentos na unidade, o responsável deve cumprir as formalidades - Foto Secom/Divulgação

Para o animal passar por procedimentos na unidade, o responsável deve cumprir as formalidades Foto Secom/Divulgação

Publicado 19/06/2024 18:05 | Atualizado 19/06/2024 18:05

São João da Barra – Inaugurado em 2023 pelo governo municipal, o Centro de Controle Populacional de Cães e Gatos (Cecop) de São João da Barra se consolida como importante equipamento de saúde animal; desde setembro, a unidade já realizou 240 cirurgias de esterilização.

Os procedimentos são feitos gratuitamente; os interessados devem fazer agendamento para consultas pré-cirúrgicas, seguindo um processo de incentivo à posse responsável. O espaço fica na praia de Atafona, regulamentado pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária.

A médica veterinária, Leilane Gomes de Souza, responsável técnica pelo Cecop, afirma que a iniciativa visa manter controlada a população de cães e gatos, mediante a esterilização, contribuindo para a saúde pública. Ela ressalta que, antes da fase das cirurgias, toda a equipe do espaço passou por treinamento.

Também, foram realizados cadastros e levantamentos sobre a população de cães e gatos machos no município, com apoio dos agentes do Núcleo de Controle de Zoonoses, do qual o Cecop faz parte. Na opinião de Leilane, a quantidade de animais machos operados poderia ser maior, se não fosse o grande número de tutores que marcam consultas e até cirurgias, e não comparecem.

A veterinária revela que já foram marcadas 350 consultas pré-cirúrgicas no Cecop; mas, o número de animais consultados ficou em 260, diante do índice de faltantes: “Até a primeira quinzena deste mês, foram cerca de 90 desistências; até mesmo alguns tutores que levam seu cão ou gato para a anamnésia acabam não retornando para a cirurgia de esterilização”.

Nesse caso, Leilane aponta que de 260 consultados, 12 foram considerados, após a análise, inaptos à cirurgia, e outros oito animais os tutores não retornaram: “Infelizmente, temos uma média de 20 faltantes por mês nas consultas, o que atrapalha o nosso serviço”, lamenta.

EXIGÊNCIAS - De acordo com a veterinária, a equipe da unidade geralmente manda as mensagens, avisando do dia e hora: “Em caso de desistência, é imprescindível que a pessoa nos avise um dia antes, para encaixarmos outro animal; porque temos uma demanda de espera. Atrapalha o andamento das consultas; e não é uma consulta simples só para a cirurgia, mas uma anamnese completa”.

A responsável técnica pelo Cecop assinala, ainda, que se o animal não estiver perfeito, a equipe se reúne, tenta fechar um diagnóstico e orientar o tratamento: “Temos também o acompanhamento pós-operatório, e em São João da Barra tem uma coisa diferencial dos outros municípios, que é zero morte após o procedimento”, observa.

A equipe do Centro de Controle Populacional de Cães e Gatos é composta por dois veterinários; auxiliares de veterinária; cuidadores de animais; e recepcionista. Funciona de segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 17h, na Rua João Batista de Almeida, 43, em Atafona; o cadastro pode ser feito pelos números (22) 997560608 e (22) 31999631 - Ramal 431.

O agendamento pode ser feito presencialmente, a cada 14 dias, sempre às quartas-feiras. Para tanto é necessário que o animal tenha entre seis meses e oito anos e esteja vacinado; o responsável precisa apresentar cópias dos documentos de identidade, CPF, e comprovante de residência no município.

Leilane orienta que o atendimento é exclusivo para a castração e o espaço não recebe animais de doação e nem os abandonados: “O local é monitorado por câmeras de segurança e o abandono de animais é crime; a Lei 9.605/98 prevê uma multa a partir de R$ 5 mil com pena de prisão que pode levar de dois a três anos”, alerta.