O transporte para sanjoanense que estuda em Campos é oferecido pelo governo municipal Foto Secom/Divulgação

Publicado 03/07/2024 14:06

São João da Barra – Estudantes de cursos técnicos e universitários que residem em São João da Barra (RJ), estudam em instituições de Campos dos Goytacazes e dependem de transporte garantido pelo governo municipal têm até nove de agosto para se cadastrar (ou recadastrar, se for o caso). O prazo foi aberto nessa terça-feira (2).

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) orienta que é necessário enviar a documentação exigida para o endereço de e-mail transpestudantil@sjb.rj.gov.br. necessário enviar a documentação exigida para o endereço de e-mail transpestudantil@sjb.rj.gov.br. A declaração de matrícula assinada e carimbada pela instituição de ensino deve ser apresentada por quem já é atendido pelo programa.

O mesmo procedimento é exigido para novos cadastros; devendo constar, no documento, que o aluno está matriculado no segundo semestre de 2024, dias e horários das aulas presenciais frequentadas e a previsão do término do curso.

“Também é preciso apresentar uma foto 3×4, que precisa ser entregue na sede da Semed (Avenida Rotary, nº 783 - Fundos) no ato da retirada da autorização”, acrescenta a Secretaria de Comunicação (Ascom) realçando que, nara novos cadastros, é necessária toda documentação divulgada. Os documentos relacionados são RG, CPF, título de eleitor, certificado de reservista e comprovante de residência (conta de água ou luz).

A Secom pontua que, em caso de aluguel, o aluno deve enviar cópia do contrato assinado junto com o comprovante de residência do proprietário. “Se o comprovante de residência estiver em nome de terceiros que não façam parte da composição familiar é preciso enviar declaração do proprietário do imóvel atestando moradia no endereço informado, junto com o comprovante de residência (conta de água ou luz) do proprietário.”, conclui.