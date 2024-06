Quantidade de atendimentos já realizados é considerada um avanço muito grande - Foto Secom/Divulgação

Publicado 25/06/2024 17:05 | Atualizado 25/06/2024 17:22

São João da Barra – Implantado no final de junho de 2023, o Centro Terapêutico Pedro Machado realiza uma média de 500 atendimentos semanais a crianças, adolescentes e adultos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), Transtorno Oposição Desafiante (TOD) e condições comórbidas.

A coordenadora geral, Rosa Trindade, explica que o Pedro Machado é uma instituição tripartite, vinculado às secretarias de Saúde, de Educação e a de Assistência Social e Direitos Humanos: “Fizemos uma ampla triagem até que conseguíssemos abrir as portas do Centro para atendimento terapêutico à população neurodivergente do município”.

Rosa Trindade assinala que a unidade está atuando no limite da capacidade: “A quantidade de atendimentos que já realizamos é um avanço muito grande. Se você olhar o cenário nacional, dificilmente vai encontrar algum município como o nosso, em número de habitantes, que terá um serviço como o que temos em tão pouco tempo”, comenta.

De acordo com a coordenadora. são salas amplas, totalmente bem equipadas, bem estruturadas, e profissionais altamente especializados que continuam em capacitação. “Nós ainda estamos engatinhando e acho que começando muito bem. Podemos dizer que São João da Barra dá um passo à frente; é o pioneirismo sanjoanense”, enfatiza.

A demanda maior é do TEA (mais de 60%); em seguida vem o TDAH (cerca de 30%) e TOD (10%). A unidade é custeada pelo governo municipal e conta com equipe formada por quatro psicólogos, três psicopedagogos, três neuropsicopedagogos, seis fisioterapeutas, quatro fonoaudiólogos, um psicomotricista, dois nutricionistas, uma assistente social, duas pedagogas e duas neuropediatras.

Está sendo articulada a ampliação da equipe: “Mais profissionais estão em processo de exames admissionais pelo Processo Seletivo vigente. Além dos atendimentos no Centro, há terapias em clínicas consorciadas”, realça Rosa Trindade concluindo que, em média, um mesmo usuário é atendido em quatro das oito especialidades disponíveis.