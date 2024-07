Bruno Costa diz que fazer parte de uma instituição como a Abrasci consolida sua trajetória - Foto Divulgação

Bruno Costa diz que fazer parte de uma instituição como a Abrasci consolida sua trajetória Foto Divulgação

Publicado 02/07/2024 20:43

São João da Barra – A Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura (Abrasci) passa a escrever na sua centenária história o nome de mais um filho de São João da Barra (RJ). Trata-se do jornalista, historiador e escritor Bruno Costa, empossado no último dia 27, em solenidade no Palácio Guanabara, sede do governo estadual.

Os dois anteriores são Narcisa Amália e José Joaquim Pessanha Póvoa, ilustres figuras ilustres personalidades históricas da intelectualidade sanjoanense. Bruno Costa passa a ocupar a cadeira número 80 do colegiado de História, que tem como patrono justamente José Joaquim Pessanha Póvoa.

Além de Bruno, foram empossadas outras nove personalidades do mundo cultural, político, empresarial e social que contribuíram e contribuem para o desenvolvimento do conhecimento e do país. O jurista, Bernardo Cabral, ex-senador da República, ministro de Estado, cassado pelo AI-5 e deputado constituinte, além do reconhecido fisioterapeuta Nilton Petroni, o Filé.

A deputada estadual, Carla Machado, ex-prefeita de São João da Barra, esteve presente: “Parabéns meu amigo Bruno, pela conquista merecida. Nossa cidade se orgulha de você, que agora é imortal como Narciza Amália. Orgulho por ver você, um sanjoanense de origem humilde, passar a ser um imortal tão novo”, ressaltou a parlamentar.

Também o presidente da Câmara Municipal de São João da Barra, Alan Barreto, participou e comemorou a conquista do jornalista. “Temos orgulho de nossa terra por ser berço de muitos talentos. Parabéns ao Bruno por fazer parte do grupo seleto de imortais desta importante Academia”.

Na avaliação de Bruno Costa é um momento ímpar e de reconhecimento de uma vida dedicada ao conhecimento: “Fazer parte de uma instituição deste porte nos enche de orgulho e consolida minha trajetória voltada para as ideias e para o desenvolvimento, seja no campo do jornalismo, da cultura, do magistério, da gestão pública e também como historiador e escritor”.

Pesou para o historiador conquistar a cadeira ter escrito a biografia de Narciza Amália: O trabalho foi visto com grande interesse pela Academia que tem uma idolatria pela escritora revolucionária do século XIX e que é patronesse da cadeira 65 da Abrasci, ocupada, atualmente, pela jornalista amazonense Lúcia Leão”, resume o novo imortal.